Tok tutuyor asla aç bırakmıyor. Birçok kişinin tükettiği salata! 1 kaşık bile yetiyor

Nohut salatası tarifi çok şaşırtıyor. Doyurucu bu tarif son dönemin en sevilen salata tarifleri arasında yer almaktadır.

Nohut salatası, Türk mutfağının sevilen mezelerinden biridir. Hem lezzetli hem de sağlıklı bir seçenek olan nohut salatası, özellikle yaz aylarında sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alır. Peki, nohut salatası nasıl yapılır? İşte nohut salatası tarifi ve püf noktaları.

Püf noktaları:



- Nohutları en az 4 saat önceden ıslatın ve daha sonra haşlayın. Böylece nohutlar daha kolay pişecek ve salatanız daha lezzetli olacaktır.



- Domatesleri salatanın içine eklerken çekirdeklerini çıkarmayı unutmayın. Bu sayede salatanız daha hafif olacaktır.



- Limon suyunu doğrudan salatanın üzerine sıkmayın. Önce bir kabın içinde limon suyu, zeytinyağı, tuz ve karabiberi karıştırın ve daha sonra salatanın üzerine dökün.



- Salatanızı servis yapmadan önce en az yarım saat buzdolabında dinlendirin. Böylece malzemeler birbirine daha iyi karışacak ve lezzeti artacaktır.

Nohut salatası, hem ana yemeklerin yanında hem de tek başına atıştırmalık olarak tüketebileceğiniz bir seçenek. Üstelik sağlıklı olması da cabası. Denemenizi şiddetle öneriyoruz!

NOHUT SALATASININ TARİFİ NASILDIR?

Nohut Salatası İçin Gereken Malzemeler:

1 su bardağı nohut

2-3 adet közlenmiş patlıcan

2-3 adet közlenmiş biber

Dereotu

Taze soğan

Maydanoz

Tuz

Limon

Zeytinyağı

Kornişon turşu

Nohut Salatası Yapılışı:

Nohudu geceden ıslatın.

Ertesi gün haşlayın ve suyunu süzün.

Nohutlar iyi haşlanmış olsun.

Soğuyan nohutların üzerine doğranmış, közlenmiş biber ve patlıcanları ekleyin.

Daha sonra ince ince kıyılmış yeşillikleri katın.

Tuz, limon ve zeytinyağından oluşan salata sosunuzu da üzerinde gezdirin.

Tüm salata malzemesini iyice harmanlayın.

Salata tabağına alıp, servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Nohutları bir gece önceden ıslatıp öyle haşlayın.

Biraz fazla haşlanabilir.

Lokum gibi yumuşak bir kıvamda olsun.

Tüm malzemeleri iyice harmanlayın.

Yemeğe yakın salata sosunu dökerseniz daha iyi olur.