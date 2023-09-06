Teşkilat dizisi başlıyor! Kadro yeniden oluştu. Yeni başrol resmen duyuruldu

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; TRT'nin Tims&B imzalı dizisi "Teşkilat"ın 4. sezon hazırlıkları sürüyor. Her yıl olduğu gibi kanal ve yapım şirketi dizinin yeni oyuncularına karar verirken çok titiz davranıyor.

Murat Yıldırım‘lı “Teşkilat” dizisinin 4. sezon hazırlıkları sürüyor. TRT‘nin fenomen dizisine Sarp Levendoğlu (Pehlivan İbrahim) ve Selin Genç‘in (Sena) ardından bir başarılı oyuncu daha katıldı. Tims&B imzalı dizinin kadrosuna son olarak Tuğçe Açıkgöz katıldı.

Açıkgöz, merakla beklenen dizide “Gizem” rolüne hayat verecel. Özel kuvvetlerde görev yaparken kurulacak olan yeni ekibe katılması için teklif alan Gizem, sert ve dayanıklı mizaçlı görünse de aslında duygusal biridir.

TEŞKİLAT DİZİSİ HAKKINDA BİLGİLER

Teşkilat, Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 7 Mart 2021 tarihinde yayımlanan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan özel bir ekibin iş hayatı ile birlikte özel hayatını da konu edinen aksiyon, istihbarat ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir.

5.SEZON OLACAK MI?

TRT1 ekranlarında yayımlanan Teşkilat dizisinin 5.sezonda devip edip etmeyeceği bu sezondaki başarısına bağlı olacak. Dizi olumlu anlamda reyting elde ederse gelecek sezonda da devam edecek.

Teşkilat dizisinin kadrosunda peş peşe değişiklikler yaşanırken katılan oyuncular da dizinin başarısını üst seviyeye taşıyor.