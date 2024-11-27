Tesisat Ustaları Sırrını Açıkladı: Hamam Gibi Evde Yüzde 60 Ucuz Doğal Gaz Faturası Ödeyeceksiniz

TASARRUFU ARTIRMAK İÇİN ALINABİLECEK DİĞER ÖNLEMLER

Doğal gaz kullanımında tasarruf sağlayacak bazı küçük ama etkili yöntemler şunlardır:

1. Radyatörlerin Önünü Açık Tutun: Eşyalarla kapatılan radyatörler, ısının eşit şekilde yayılmasını engeller.

2. Kapı ve Pencerelerde Yalıtım Sağlayın: Çift cam ya da PVC kullanımı, ısı kaybını önemli ölçüde azaltır.

3. Kullanılmayan Alanların Radyatörlerini Kapatın: Isıtılmayan odalarda radyatörlerin kapatılması, enerji tasarrufuna katkı sağlar.

4. Sıcak Su Borularını İzole Ettirin: Isı kaybını önlemek için boru izolasyonu yaptırabilirsiniz.

5. Oda Termostatı Kullanın: Sıcaklık kontrolünü daha etkili şekilde yaparak gereksiz doğal gaz tüketiminin önüne geçebilirsiniz.

6. Bacalı Cihazları Dolap İçine Yerleştirmeyin: Bu durum hem güvenlik hem de verimlilik açısından risk oluşturabilir.

7. Radyatör Arkalarına Isı Yalıtım Levhaları Yerleştirin: Bu levhalar, ısıyı odanın içine yönlendirerek tasarruf sağlar.

8. Kapalı Perdelerle Isı Kaybını Azaltın: Kapalı perdeler, ısı kaybını %25 oranında önler.

9. Kombiyi Sürekli Açıp Kapatmayın: Kombiyi sık sık açıp kapatmak, daha fazla enerji tüketimine neden olabilir.

10. Menfezleri Kapatmayın: Menfezlerin açık kalması hem güvenlik hem de cihazların verimli çalışması için önemlidir.

11. Düzenli Kombi Bakımı Yaptırın: Bakımı yapılmayan kombiler, verimsiz çalışarak enerji tüketimini artırır.

12. Yoğuşmalı Kombileri Tercih Edin: Yoğuşmalı kombiler, geleneksel kombilere göre daha verimlidir ve doğal gaz tüketimini azaltır.