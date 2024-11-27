Tesisat Ustaları Sırrını Açıkladı: Hamam Gibi Evde Yüzde 60 Ucuz Doğal Gaz Faturası Ödeyeceksiniz
Doğal gaz faturasını yarıya indirecek yöntemler tesisat ustaları tarafından paylaşılmaya devam ediyor. Bu yöntemle doğal gaz faturasından yüzde 60 oranında tasarruf etmek mümkün. İşte detaylar…
Kaynak: Haber Merkezi
Doğal gazın daha verimli kullanılmasını sağlamak ve enerji tasarrufu yapmak için doğal gaz dağıtım şirketleri sık sık kullanıcılarına önemli tavsiyelerde bulunuyor. Kombi bakımının düzenli yapılması ise bu önerilerin başında geliyor. Bu sayede hem enerji tasarrufu sağlanabiliyor hem de kombi uzun süre korunarak arızaların önüne geçilebiliyor.
AZ FATURAYLA ÇOK ISINMAK MÜMKÜN
Ancak, bununla birlikte evi daha da sıcak tutabilmek için başka yöntemler de bulunuyor. Kombi evleri ısıtsa da, bazı eksiklikler kombinin ısıttığı evin derecesinin yükselmesini engelleyebiliyor ve bu durumda kullanıcılar daha fazla tüketim yapmak durumunda kalabiliyor.
KOMBİYİ DOĞRU KULLANMAK BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR
Kombi kullanırken dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlardan biri basınç seviyesinin düzenli olarak kontrol edilmesidir. Kış aylarında doğal gaz tüketimini azaltmak için evden çıkarken kombiyi tamamen kapatmak yerine düşük sıcaklıkta çalıştırmak, hem enerji tasarrufu sağlar hem de ortam sıcaklığının korunmasına yardımcı olur.
TASARRUFU ARTIRMAK İÇİN ALINABİLECEK DİĞER ÖNLEMLER
Doğal gaz kullanımında tasarruf sağlayacak bazı küçük ama etkili yöntemler şunlardır:
1. Radyatörlerin Önünü Açık Tutun: Eşyalarla kapatılan radyatörler, ısının eşit şekilde yayılmasını engeller.
2. Kapı ve Pencerelerde Yalıtım Sağlayın: Çift cam ya da PVC kullanımı, ısı kaybını önemli ölçüde azaltır.
3. Kullanılmayan Alanların Radyatörlerini Kapatın: Isıtılmayan odalarda radyatörlerin kapatılması, enerji tasarrufuna katkı sağlar.
4. Sıcak Su Borularını İzole Ettirin: Isı kaybını önlemek için boru izolasyonu yaptırabilirsiniz.
5. Oda Termostatı Kullanın: Sıcaklık kontrolünü daha etkili şekilde yaparak gereksiz doğal gaz tüketiminin önüne geçebilirsiniz.
6. Bacalı Cihazları Dolap İçine Yerleştirmeyin: Bu durum hem güvenlik hem de verimlilik açısından risk oluşturabilir.
7. Radyatör Arkalarına Isı Yalıtım Levhaları Yerleştirin: Bu levhalar, ısıyı odanın içine yönlendirerek tasarruf sağlar.
8. Kapalı Perdelerle Isı Kaybını Azaltın: Kapalı perdeler, ısı kaybını %25 oranında önler.
9. Kombiyi Sürekli Açıp Kapatmayın: Kombiyi sık sık açıp kapatmak, daha fazla enerji tüketimine neden olabilir.
10. Menfezleri Kapatmayın: Menfezlerin açık kalması hem güvenlik hem de cihazların verimli çalışması için önemlidir.
11. Düzenli Kombi Bakımı Yaptırın: Bakımı yapılmayan kombiler, verimsiz çalışarak enerji tüketimini artırır.
12. Yoğuşmalı Kombileri Tercih Edin: Yoğuşmalı kombiler, geleneksel kombilere göre daha verimlidir ve doğal gaz tüketimini azaltır.