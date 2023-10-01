Terazi koynunda yılan beslediğini fark ediyor, Koçlar yanlış yollara sapıyor: Günlük burç yorumları

GERÇEKGÜNDEM- 1 Ekim Pazar günü günlük burç yorumları! , Başakların bugün attığı adımlar ilerde meyvesini verecek, Akrepler çekiciliğiyle dikkatleri topluyor!

KOÇ BURCU



Birkaç günlük kafa karışıklığından sonra bugün çok gerçekçisiniz. Bu nedenle, son günlerde kişisel veya iş durumu hakkında yanılsamalar yaşadıysanız, bunu fark ettiğiniz gün bugün olacak. Kendinizi göründüğü gibi olmayan bir işin içine atmanın eşiğinde olabilirsiniz. Bu konuda dikkatli olun. Aynı zamanda ulaşılacak yeni hedefler belirlemek veya mevcut olanları incelemek için de ideal bir gün.

Partneriniz varsa bugün en ciddi konuşmalar bile tatlılıkla dolu olacak.

Yalnızsanız insanlara karşı güvensizliğiniz kozanızdan çıkmanıza engel oluyor.

ASLAN BURCU



Ay ve Jüpiter arasındaki iyi açı ile duygularınızı kontrol altında tutmak isteyebilirsiniz. Aslında alaycı bir yorum yapma veya pasif agresif davranma riskiniz var ve bunu biliyorsunuz. Bu yüzden, bunu bildiğinize göre, biraz dikkatli konuşmaya veya hareket etmeye çalışın.

Partneriniz varsa ilişki rayına oturuyor ve sağlamlaşıyor.

Yalnızsanız yenilik istiyorsunuz ve bugün aşkla tanışmak için iyi fırsatlar olabilir.

YAY BURCU



Bugün,, hazırlık aşamasında olduğunuz projelerin tamamlanmasının neden bu kadar uzun sürdüğünü merak ediyor olabilirsiniz. Cevap, Jüpiter ve Satürn'ün hareketlerinde saklı. Bu hareketler burcunuzla olumlu bir açıda olsalar bile ilerlemeyi yavaşlatıyor. Şu anda, ne yazık ki, bu konuda çok sabırlı olmaktan başka yapabileceğiniz bir şey yok.

Partneriniz varsa bugün saygı, nezaket ve cömertlik ilişkiye hakim olacak

Yalnızsanız çekici bulduğunuz bir kişiyle muhteşem bir buluşma için uygun bir gün.

İKİZLER BURCU



Güneş-Neptün uyumsuzluğu ile, iş ve özel yaşam arasında bir denge bulmak için atacağınız adımı belirlemek zor olabilir. Aynı zamanda, Ay ve Jüpiter arasındaki iyi açı size bir iyimserlik veriyor! Evde veya işte beklenmedik bir olay olabilir ve biraz tadınız kaçabilir. Ayın 15'inde Mars'ın Terazi burcunda geçişi cesaret ve özsaygıyı geri getirecek!

Partneriniz varsa bu aralar ona güvenip güvenemeyeceğinizi anlamaya çalışıyorsunuz.

Yalnızsanız sorunlar yaşadığınız bir flörtü noktalamaya çok yakınsınız.

TERAZİ BURCU



Burcunuzdaki Merkür, belirli insanlara karşı merakınızı uyandırıyor ve daha fazlasını öğrenmek isteyeceksiniz. Aynı zamanda Akrep burcundaki Venüs bu insanın artılarını ve eksilerini incelemenizi isteyebilir. Karşınızdakinin güvenebileceğiniz biri olup olmadığını yakında anlayacaksınız. İş yerinde, biraz stres, kaygı yaşayabilirsiniz ama kontrol altına alacaksınız.

Partneriniz varsa ilişkide karşılıklı güven ve cömertlik hakim. Birbirinizi nasıl koruyacağınızı ve destekleyeceğinizi biliyorsunuz.

Yalnızsanız harika nitelikleriniz var, onlara göstermeniz yeterli: ruh eşinizi bu şekilde bulacaksınız!

KOVA BURCU



Son zamanlarda özel veya iş hayatınız stres kaynağı olduysa, önümüzdeki günlerde iyimserlik geri dönecek. Ayın 15'inde Mars'ın Terazi burcuna gelişi size iyi bir enerji verecek, kendinizden daha emin olacaksınız. Ancak bugün için, bir süredir uzun süredir devam eden bir sorun - belki de finansal bir sorun - konusunda hala endişeli olabilirsiniz. Olumlu düşünün yakında sorunlar çözülecek.

Partneriniz varsa ne söylediğinize dikkat edin: bugün partnerinizle olan diyalogunuz biraz sorunlu olacak.

Yalnızsanız muhtemelen yakında büyük bir aşkla karşılaşmayacaksınız ve anlamsız flörtler bir süre daha devam edecek.

BOĞA BURCU



Ay-Mars uyumsuzluğu, ajitasyona ve biraz hayal kırıklığına neden olabilir, hatta gerçek olmayan bir başarısızlık hissi bile hissedebilirsiniz. Ne olursa olsun, sakin olun ve bugün elinizden gelenin en iyisini yapacağınıza dair kendinize söz verin.

Partneriniz varsa işinizdeki küçük engeller veya sorunlar sizi çileden çıkarabilir ve bunu ilişkinize yansıtabilirsiniz.

Yalnızsanız kendinizi bir kirpi gibi kapatmaktan, geçmişin hayal kırıklıklarını yeniden düşünmekten kaçının.

BAŞAK BURCU



Mars burcunuzun son derecesindeyken (yarın Terazi'ye giriyor) arka planda bıraktığınız bazı projelere geri dönüp bakabilirsiniz. Bu projeler öncelik olmayabilirler ancak bu konuda şimdi atacağınız adımlar ilerde bunların gerçekleşmesine yardımcı olacaktır. Yakında dikkatiniz finansmana vereceksiniz, nasıl daha fazla kazanılacağına odaklanacak ve bu noktada yukarıdaki projeleri tekrar bir kenara bırakma ihtimaliyle karşı karşıya kalacaksınız.

Partneriniz varsa karşılıklı bir anlayış var, en iyisini vermek ve almak için motive ve kararlısınız!

Yalnızsanız Bir hikayeye başlamak üzeresiniz.

OĞLAK BURCU



Gün ilerledikçe Ay burcunuza geçiyor: Duygularınızın, özellikle de bastırdığınız duyguların daha çok farkına varacaksınız. Venüs Akrep'teyken iyi görünüyorsunuz, kendiniz için bir mola verme ve arkadaşlarla takılma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Kafanızın dağılması, daha az düşünmenizi, daha neşeli ve iyimser hissetmenizi sağlayacak.

Partneriniz varsa uyumsuzluklar sizi biraz üzüyor, endişelendiriyor ve bugün partnerinizden kopmuş durumdasınız.

Yalnızsanız ruh eşinizle tanışmak istiyorsunuz ama başkalarıyla iletişim kurmakta zorlanıyorsunuz.

YENGEÇ BURCU



İyi Ay-Jüpiter açısı size iyimserlik veriyor. Kendinizi hafif ve kaygısız hissediyorsunuz. İş gününü olumlu bir şekilde karşılayacaksınız. Ancak bazı stresli konular keyfinizi kaçırabilir ve iyimserlik kaybolabilir. Olumlu düşünmeye çalışın ve sorunlara mesafeli bir şekilde bakın.

Partneriniz varsa bazı yanlış anlamalar kavgalara yol açabilir. Neyse ki, ne olursa olsun birbirinize olan sevginizden eminsiniz.

Yalnızsanız kendiniz olmak size bugün çok şey kazandıracak.

AKREP BURCU



Burcunuzdaki Venüs çekiciliği, çekiciliği vurgulamaya devam ediyor ve aynı zamanda çevrenizdekilere karşı daha açık ve ulaşılabilir hale geliyorsunuz. İnsanların sizi çekici bulacağı bir gün ve bugün, bir kişiyle konuşmak bir dönüm noktasını doğurabilir. Güven, karşılıklı anlayış sayesinde birlikte çalışabilir veya güzel bir arkadaşlık kurabilirsiniz.

Partneriniz varsa ona karşı çok talepkarsınız ve tartışmalara neden oluyorsunuz.

Yalnızsanız beklentiler yüksektir ve yakın zamanda bir hikayeye başladıysanız bu başlangıç pek de içinize sinmemiş gibi.

BALIK BURCU



Ay-Jüpiter uyumu, iş sorumlulukları konusunda daha olumlu olmanızı sağlayacak. Kesinlikle elinizden gelenin en iyisini yapmak için uğraşıyorsunuz ama daha olumlu olmalısınız. Ne kadar iyimser olursanız, sorumlulukları yönetmek o kadar kolay olur. Gün ilerledikçe Ay Oğlak burcuna geçiyor: İlham veren insanlarla iletişime geçmeniz olası.

Partneriniz varsa sevinç ve kahkaha sizi saracak.

Yalnızsanız online arkadaşlık sitelerinden uzak durup gerçek hayata dönmelisiniz!