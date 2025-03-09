Tenceredeki Yanık Lekeleri Anında Temizliyor! Ovalamaya Dahi Gerek Kalmıyor, Silgi Gibi Siliniyor
Tencere ve tava gibi mutfak gereçleri, lezzetli yemeklerin pişirilmesinde önemli rol oynar. Ancak zamanla tencerelerde yanık lekeleri oluşması kaçınılmaz olabiliyor. Bu lekeler, genellikle temizlenmesi zor olarak görülse de, basit bir yöntemle kısa sürede yok edilebilir. Peki, tencerelerdeki yanık lekeleri nasıl temizlenir?
Kaynak: Haber Merkezi
Tencere ve benzeri mutfak araçlarında zamanla oluşan yanık lekeleri, genellikle ev hanımlarının en büyük temizlik sorunlarından biri haline gelebilir. Ancak, doğru malzemelerle bu lekeleri kolayca temizlemek mümkündür.
BİRKAÇ DAKİKA BEKLETMEK YETİYOR
Yanık izlerini temizlemek için en etkili yöntemlerden biri limon tuzu kullanmaktır. Limon tuzunu tencerenizin içine ekledikten sonra, üzerine kaynar su ilave edin. Ardından, tencerenizi birkaç dakika bekletin. Bu işlem, yanık lekelerinin çözülmesine yardımcı olacaktır.
Bekleme süresinin ardından, tencerenizi hafif bir süngerle ovalayın. Bu adım sonrasında, tenceredeki yanık izlerinin tamamen temizlendiğini görebilirsiniz. Bu yöntem sayesinde tencerenizin eski haline döndüğünü fark edeceksiniz.