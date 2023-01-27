Tencere ve tava temizliğinde işe yarıyor. Silgi gibi yanıkları siliyor

Bir çok ev hanımının başına gelmiştir. Kimi zaman tencere yanar kimi zaman tava. Yanan tencere ve tavalarınızı çöpe atıyorsanız vazgeçin. Dün sizlerle demlik temizliğiyle ilgili bazı bilgiler paylaşmıştık. Bugün ise tencere ve tava temizliğinde işinize yarayacak harika bir bilgi paylaşacağız.

Gerçek Gündem'in derlediği bir içerikte; Tencere ve tava yanığını ortadan kaldıracak bir formül paylaşıldı.

YANMIŞ TENCERE VE TAVA NASIL TEMİZLENİR?

Yanmış tencerenizi temizlemek için tencerenize bir miktar deterjan ekleyin. Ardından deterjanın üzerini biraz geçecek kadar da su ilave edin ve tencerenizi ocağa koyarak karışımınızı kaynatın. Deterjanlı su kaynarken bir tahta kaşık ile yanık kısımları temizleyebilirsiniz. Deterjan olarak bulaşık deterjanı kullanabilirsiniz. Ancak uygulama bittikten sonra tencere veya tavanızı iyice durulamanız gerekiyor.

SİRKE MUCİZESİNDEN YARARLANIN

Tava yanığı için;

Yanmış tavayı suyla doldurup içine sirke dökün ve ateşte su kaynayıncaya kadar bekletin. Kaynadıktan sonra tavayı ocaktan alın ve karbonatı ekleyin. Biraz bekledikten sonra süngerle lekeleri temizleyin.

TENCERE DIŞINDAKİ YANIKLAR İÇİN TEMİZLİK TÜYOSU

Tencerenin dışındaki yanıkları temizlemek için de yine deterjan dolu sıcak bir kap içerisine tencerenin oturtulması gerekir. Uzun süre boyunca bu şekilde kaynar su ve deterjan içerisinde kalan yanıklar zamanla yumuşar. Yumuşayan yanık izleri de bir tel ya da sünger yardımı ile temizlenebilir

BİR BİLGİ DAHA; ÇELİK KARARMASINI TEMİZLEME YÖNTEMİ

Çelik tencereleri evde parlatmak da mümkündür. Sirke ve karbonat karışımı herkesin daha önce duymuş olduğu bir karışım. Çelik kararmasına da sirke ve karbonat iyi geliyor. Çelik tencere içerisine koyulacak sirke, karbonat ve su karışımı tencerelerin kolayca parlamasına sağlayacaktır. Su ve limon tuzu, kararmış çelik tencereler içinde oldukça etkili olacaktır.