Televizyon Ekranındaki Tüy ve Sıvı Lekeleri Tarihe Karışacak: Sadece 1 Malzeme Yetiyor

TEMİZLİK SIRASINDA İZLENMESİ GEREKEN ADIMLAR

1. Televizyonu kapatın ve fişten çekin. Bu, hem güvenliğiniz hem de ekranın yüzeyindeki lekeleri daha iyi görmeniz için önemlidir.

2. Ekrana sıvı püskürtmeyin. Sıvılar doğrudan televizyon ekranına zarar verebilir. Bunun yerine, mikrofiber bezin üzerine bir miktar ekran temizleyici sıvı damlatın ve nazikçe silin.

3. Dairesel hareketlerle temizlik yapın. Bu, ekran üzerinde çizik oluşma riskini en aza indirir.

4. Düzenli temizlik alışkanlığı edinin. Ekranı her gün temizlemek zorunda değilsiniz, ancak haftada bir kez toz ve lekeleri gidermek faydalı olacaktır.