Telefonunuzun Ekranına Bakarken Bunu Mutlaka Yapın: 20-20-20 Kuralı Nedir?

GÖZ YORGUNLUĞU VE GÖZ KURULUĞUNA NEDEN OLUYOR

Sürekli ekrana bakmak, göz kırpma sıklığını düşürerek gözlerde kuruluğa neden olabilir. Ayrıca, uzun süreli odaklanma göz kaslarını zorlar; bu durum, göz yorgunluğu, bulanık görme ve baş ağrısı gibi sorunlara yol açar. Ekran süresinin artmasıyla gözlerdeki yorgunluk hissi de yoğunlaşır ve zamanla görme sağlığını etkileyebilir.

UYKU DÜZENİ İÇİN OLUMSUZ ETKİLERİ VAR

Mavi ışık, beynin doğal uyku hormonu olan melatonin üretimini baskılayarak biyolojik saati bozabilir. Bu da uykuya dalmayı zorlaştırır ve uyku kalitesini düşürebilir. Yatma saatine yakın telefon kullanımını sınırlamak, uyku kalitesini artırmada önemli bir adım olabilir.