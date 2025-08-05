Tek Kalemde Silip Eski Defteri Tamamen Kapatan Kişiler Bu Burçlardan Çıkıyor

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Astrolog Lyudmila Bulgakova’ya göre, bazı burçlar ilişkilerinde duygusal bağları koparmakta oldukça net ve hızlı davranıyor. Üstelik bir kez ayrıldılar mı, geri dönüş ihtimali neredeyse sıfır.

İşte astrologlara göre, eski ilişkileri affetmeyen ve yeniden denemeye yanaşmayan o kararlı burçlar:

Başak: Soğukkanlı ama Unutmaz

İlk bakışta sakin ve mantıklı duruşlarıyla tanınan Başaklar, aslında kırıldıklarında affetmeye yanaşmayan en ketum burçlardan biri. Onları inciten bir durum yaşandığında, ister büyük bir kriz olsun ister küçük bir kırgınlık, ilişkiyi tamamen bitirme yoluna gidiyorlar. Üstelik bu kararı verirken geçmişteki güzel anılar bile kararlarını etkilemiyor. Başaklar için bir kere bitti mi, sonsuza dek bitmiştir.

Boğa: Sabreder ama Bir Kez Vazgeçerse Geriye Bakmaz

Boğalar, ilişkilerini kolay kolay terk etmez. Uzun süre sabreden, çözüm arayan, ikinci hatta üçüncü şansı bile vermeye hazır olan bu burç, eğer nihayetinde ayrılık kararı alırsa, geri dönmeyi aklından bile geçirmez. Boğa burcu insanı için bir bağ koptuğunda, onu yeniden kurmak neredeyse imkansızdır.

Koç: Hızlı Başlar, Hızlı Biter

Enerjik ve cesur yapısıyla bilinen Koçlar, ilişkilerde de oldukça acelecidir. Hızla âşık olur, aynı hızla veda ederler. Onlar için geçmiş, geride kalması gereken bir deneyimdir. “Bitti” dediklerinde, o kapıyı bir daha asla açmazlar. Hayatlarında sürekli yeni deneyimlere yer açmak isteyen Koçlar, eski defterleri karıştırmakla zaman kaybetmeyi reddeder.