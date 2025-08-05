Tek Kalemde Silip Eski Defteri Tamamen Kapatan Kişiler Bu Burçlardan Çıkıyor

Bazı insanlar eski aşklarına dair hâlâ bir umut taşırken, bazı burçlar var ki geçmişi kapatmakta en küçük bir tereddüt bile yaşamıyor.

Baybars Ergün Baybars Ergün
Son Güncelleme:
Tek Kalemde Silip Eski Defteri Tamamen Kapatan Kişiler Bu Burçlardan Çıkıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Astrolog Lyudmila Bulgakova’ya göre, bazı burçlar ilişkilerinde duygusal bağları koparmakta oldukça net ve hızlı davranıyor. Üstelik bir kez ayrıldılar mı, geri dönüş ihtimali neredeyse sıfır.

İşte astrologlara göre, eski ilişkileri affetmeyen ve yeniden denemeye yanaşmayan o kararlı burçlar:

Tek Kalemde Silip Eski Defteri Tamamen Kapatan Kişiler Bu Burçlardan Çıkıyor - Resim : 1

Başak: Soğukkanlı ama Unutmaz

İlk bakışta sakin ve mantıklı duruşlarıyla tanınan Başaklar, aslında kırıldıklarında affetmeye yanaşmayan en ketum burçlardan biri. Onları inciten bir durum yaşandığında, ister büyük bir kriz olsun ister küçük bir kırgınlık, ilişkiyi tamamen bitirme yoluna gidiyorlar. Üstelik bu kararı verirken geçmişteki güzel anılar bile kararlarını etkilemiyor. Başaklar için bir kere bitti mi, sonsuza dek bitmiştir.

Tek Kalemde Silip Eski Defteri Tamamen Kapatan Kişiler Bu Burçlardan Çıkıyor - Resim : 2

Boğa: Sabreder ama Bir Kez Vazgeçerse Geriye Bakmaz

Boğalar, ilişkilerini kolay kolay terk etmez. Uzun süre sabreden, çözüm arayan, ikinci hatta üçüncü şansı bile vermeye hazır olan bu burç, eğer nihayetinde ayrılık kararı alırsa, geri dönmeyi aklından bile geçirmez. Boğa burcu insanı için bir bağ koptuğunda, onu yeniden kurmak neredeyse imkansızdır.

Tek Kalemde Silip Eski Defteri Tamamen Kapatan Kişiler Bu Burçlardan Çıkıyor - Resim : 3

Koç: Hızlı Başlar, Hızlı Biter

Enerjik ve cesur yapısıyla bilinen Koçlar, ilişkilerde de oldukça acelecidir. Hızla âşık olur, aynı hızla veda ederler. Onlar için geçmiş, geride kalması gereken bir deneyimdir. “Bitti” dediklerinde, o kapıyı bir daha asla açmazlar. Hayatlarında sürekli yeni deneyimlere yer açmak isteyen Koçlar, eski defterleri karıştırmakla zaman kaybetmeyi reddeder.

Türkiye'nin 41 Yıllık Mermer Devi İflasın Eşiğinde! Avrupa'da Adından Söz EttiriyorduTürkiye'nin 41 Yıllık Mermer Devi İflasın Eşiğinde! Avrupa'da Adından Söz EttiriyorduEkonomi

Gram Altında 6 Bin Lira DepremiGram Altında 6 Bin Lira DepremiEkonomi

Etiketler
Burç aşk
Son Güncelleme:
İstanbul’a Perşembe ve Cuma Uyarısı: Gökten Şarıl Şarıl Boşalacak, Hazırlığınızı Şimdiden Yapın İstanbul’a Perşembe ve Cuma Uyarısı
Bomba Transferde Çarpıcı Detay! Kerem Aktürkoğlu'nu İkna Eden 2 Fenerbahçeli Belli Oldu Bomba Transferde Çarpıcı Detay!
5 Ağustos'un Şanslı Burcu Belli Oldu: O Saatte Yapılırsa Her Şey Değişecek 5 Ağustos'un Şanslı Burcu Belli Oldu: O Saatte Yapılırsa Her Şey Değişecek
Mahkeme Kararını Verdi: Bursa'daki Sanayi Devi İflas Bayrağını Çekti! Bursa'daki Sanayi Devi İflas Bayrağını Çekti!
ÇOK OKUNANLAR
2025 Erken Emeklilik Rotası Oluşturuldu! Bağ-Kurluya Erken Emeklilik, 3600 Ek Gösterge, 100 Bin Taşerona Kadro… 2025 Erken Emeklilik Rotası Oluşturuldu!
Türkiye’yi Sarsan ‘Sahte Diploma’ Skandalında Şok! Ortaokul Mezunu Torbacı ‘Başkomiser’ Oldu Türkiye’yi Sarsan ‘Sahte Diploma’ Skandalında Şok! Ortaokul Mezunu Torbacı ‘Başkomiser’ Oldu
Miras Paylaşımında Kritik Karar! Bu Detayı Bilmeyen Maaş Hakkını Kaybediyor Miras Paylaşımında Kritik Karar! Bu Detayı Bilmeyen Maaş Hakkını Kaybediyor
Meteoroloji İl İl Uyardı! Sağanak Yağış ve Fırtına Kapıda Meteoroloji İl İl Uyardı! Sağanak Yağış ve Fırtına Kapıda
Turkcell'den Dev Satış! Operasyonlarını Sonlandırdı Turkcell'den Dev Satış! Operasyonlarını Sonlandırdı