Taze Fasulye veya Ispanak Pişirirken Asla Eklemeyin : Yemeğin Lezzeti Kaçıyormuş
Zeytinyağı veya ıspanak pişirirken ayçiçek yağı yerine neden zeytinyağı kullanılmalı? İşte bilmeniz gereken aşçılık sırları...
Günlük yemeklerimizin vazgeçilmezleri arasında yer alan taze fasulye ve ıspanak, sağlıklı beslenmenin de önemli bir parçasıdır. Ancak, bu sebzeleri pişirirken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Özellikle aşçılar, taze fasulye veya ıspanak pişirirken mutlaka zeytinyağı kullanılmasını öneriyorlar.
Zeytinyağının, bu sebzelerin lezzetini ön plana çıkardığı ve doğal aromalarını koruduğu bilinmektedir. Diğer yağlar, özellikle ayçiçek yağı gibi yağlar ise bu sebzelerin lezzetini kaçırdığı belirtilmektedir. Bu nedenle, sağlıklı ve lezzetli bir yemek elde etmek isteyenlerin tercihi her zaman zeytinyağı olmalıdır.
Lezzetli Taze Fasulye Yemeğinin Tarifi Nasıldır?
İster pilav, cacık ya da başka yemeklerle, ister tek başına servis edin; her türlü lezzetli olan zeytinyağlı taze fasulye tarifimizi mutlaka denemelisiniz! Yaz mevsiminin en ferahlatıcı ve hafif olmasına rağmen doyurucu yemeklerinden biri olan zeytinyağlı taze fasulye tarifini çok seveceksiniz.
Malzemeler
5 kaşık zeytinyağı
1 soğan
2 diş sarımsak
3 domates
1 bardak kaynar su
1 çay kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı toz şeker
TARİF
Soğanı küp küp doğrayın.
Bir tencerede yağı, sarımsakları ve soğanı kavurun.
Fasulyeleri de ekleyin ve biraz daha kavurun.
Üzerine diğer malzemeleri ekleyin ve karıştırın.
Kısık ateşte, kapağı kapalı olarak 20 dakika kadar pişirin.