Tamir Ustaları Açıkladı: Telefonunuzu Kılıfsız Şarj Etmelisiniz
Akıllı telefonları şarj ederken farkında olmadan yapılan hatalar, yalnızca pil ömrünü kısaltmakla kalmaz, aynı zamanda cihazın genel performansını da olumsuz etkiler.
Kaynak: Haber Merkezi
Telefon şarj ederken yapıln hatalar arasında en yaygın olanlardan biri, telefonu kılıfıyla şarj etmektir. İşte bu alışkanlığın zararları ve dikkat edilmesi gerekenler...
ŞARJ SIRASINDA EN ÇOK BU HATALAR YAPILIYOR
Pili sürekli olarak şarjda bırakmak, uyumsuz veya kalitesiz şarj cihazları kullanmak ya da telefonu yüksek sıcaklıktaki ortamlarda şarj etmek, cihazın piline ciddi zararlar verebilir. Ancak bunların yanı sıra, telefonu kılıfıyla şarj etmek de farkında olmadan yapılan hatalardan biridir.
APPLE'DAN KILIFSIZ ŞARJ ÖNERİSİ
Kalın veya uyumsuz bir kılıf, cihazın aşırı ısınmasına neden olabilir. Bu durum, pilin performansını düşürür, şarj süresini uzatır ve zamanla pil ömrünü kısaltır. Özellikle Apple gibi büyük markalar, şarj sırasında telefonun kılıfsız kullanılmasını öneriyor.
KILIFIN ŞARJA ETKİSİ
Kılıf, sadece ısınma sorunlarına yol açmakla kalmaz. Bazen şarj kablosunun yuvasına tam oturmamasına da sebep olabilir. Bu da, cihazı şarja taktığınızı zannederken, sabah uyandığınızda boş bir bataryayla karşılaşma riskini artırır. Sağlıklı bir şarj işlemi için cihazın şarj sırasında iyi havalandırıldığından emin olun.
TELEFONLARIN ÖMRÜNÜ UZATMAK İÇİN YÖNTEMLER
Telefonun pil ömrünü ve performansını korumak için doğru alışkanlıklar geliştirmek önemlidir. İşte telefonunuzu uzun süre verimli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacak yöntemler:
1. DOĞRU ŞEKİLDE ŞARJ EDİN
Pil seviyesini %20 ile %80 arasında tutmaya özen gösterin. Pili tamamen bitirmek ya da %100’e kadar doldurmak, uzun vadede pil ömrünü olumsuz etkiler.
Orijinal şarj cihazı kullanmayı tercih edin. Yan sanayi ürünler, cihazın piline zarar verebilir.
Şarj sırasında kılıfı çıkararak, cihazın aşırı ısınmasını önleyin.
2. YAZILIM GÜNCELLEMESİNE DİKKAT EDİN
Telefonunuzun işletim sistemini ve uygulamalarını düzenli olarak güncelleyin. Bu, cihazın güvenliğini artırır ve performansını iyileştirir.
3. EKRAN AYARLARINIZI UYGUN YAPIN
Ekran parlaklığını mümkün olduğunca düşük seviyede tutun veya otomatik parlaklık modunu kullanın.
Hareketli duvar kağıtları ve gereksiz animasyonları devre dışı bırakın.
4. DEPOLAMA ALANINIZI YETERLİ ŞEKİLDE YÖNETİN
Kullanılmayan uygulamaları düzenli olarak kaldırın ve gereksiz dosyaları temizleyin.
İç depolama alanını rahatlatmak için harici bir hafıza kartı veya bulut depolama kullanın.
5. GEREKSİZ ÖZELLİKLERİ KAPATIN
Kullanmadığınız zamanlarda Bluetooth, Wi-Fi, GPS ve diğer arka plan hizmetlerini kapatın. Bu, hem pil tasarrufu sağlar hem de cihazın performansını artırır.