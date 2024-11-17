Tamir Ustaları Açıkladı: Telefonunuzu Kılıfsız Şarj Etmelisiniz

Telefon şarj ederken yapıln hatalar arasında en yaygın olanlardan biri, telefonu kılıfıyla şarj etmektir. İşte bu alışkanlığın zararları ve dikkat edilmesi gerekenler...

ŞARJ SIRASINDA EN ÇOK BU HATALAR YAPILIYOR

Pili sürekli olarak şarjda bırakmak, uyumsuz veya kalitesiz şarj cihazları kullanmak ya da telefonu yüksek sıcaklıktaki ortamlarda şarj etmek, cihazın piline ciddi zararlar verebilir. Ancak bunların yanı sıra, telefonu kılıfıyla şarj etmek de farkında olmadan yapılan hatalardan biridir.

APPLE'DAN KILIFSIZ ŞARJ ÖNERİSİ

Kalın veya uyumsuz bir kılıf, cihazın aşırı ısınmasına neden olabilir. Bu durum, pilin performansını düşürür, şarj süresini uzatır ve zamanla pil ömrünü kısaltır. Özellikle Apple gibi büyük markalar, şarj sırasında telefonun kılıfsız kullanılmasını öneriyor.