Tam 55 Ülkeye Satılıyor. Milyonlarca Dolar Kazandırdı. Almanlar, Ruslar, Hollandalılar Almak İçin Sipariş Veriyor

Kan basıncını düşürmeye yardımcı oluyor., kalp-damar sağlığının yanında cilde de iyi geliyor. 55 ülkeye ihraç ediliyor. Almanların, Rusların, Norveçlilerin ve Hollandalıların kapış kapış aldığı kiraz, rekor gelir kazandırdı.

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Tam 55 Ülkeye Satılıyor. Milyonlarca Dolar Kazandırdı. Almanlar, Ruslar, Hollandalılar Almak İçin Sipariş Veriyor - Resim: 1

Türkiye’nin üretiminde dünya lideri ve ihracatta güçlü bir oyuncu olduğu kirazda 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde yüzde 4 artışla 209 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi.


Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı 2023 yılında 83 bin ton kiraz ihracatı karşılığı yüzde 60 artışla 215 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Türkiye kiraz da hem üretimde hem de ihracatta açık ara liderliğini bu yıl da sürdürüyor. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına da başarılı bir giriş yaparak 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde yüzde 4 artışla 209 milyon dolar kiraz ihracatı gerçekleştirdik. Kiraz üretiminde 725 bin tonluk rekolteyle açık ara dünya lideriyiz. Ülkemizi ABD, Şili ve Özbekistan takip ediyor. 55 ülkeye kiraz ihracatımız var” dedi.

Kaynak: İHA

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