Tahin ve Pekmezi Sakın Birlikte Tüketmeyin: Meğer Zehre Dönüşüyormuş

DNA HASARINA YOL AÇIYOR

Pekmez ve tahin ikilisinin olumsuz etkilerinden korunmanın yollarından biri, tahini yoğurtla karıştırarak tüketmektir. Pekmez yerine ise bal ya da reçel tercih etmek, daha sağlıklı bir alternatif oluşturabilir. Uzmanlar, pekmezin aşırı tüketiminin uzun vadede sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekiyor; özellikle de DNA hasarına yol açma potansiyeli konusunda uyarıyorlar.

Ancak pekmez ve tahin ölçülü bir şekilde tüketildiğinde, sağlık için birçok fayda sağladıkları da unutulmamalıdır.