Tahin ve Pekmezi Sakın Birlikte Tüketmeyin: Meğer Zehre Dönüşüyormuş
Kahvaltıların vazgeçilmez ikilisi tahin ve pekmez, sadece lezzetleriyle değil, sağlık üzerindeki etkileriyle de dikkat çekiyor. Ancak bu iki besini bir arada tüketirken bazı önemli noktaları göz önünde bulundurmak gerekiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Tahin, yağ içeriği yüksek bir besin olarak bilinirken, pekmez de şeker oranı bakımından zengin bir gıda. Bu nedenle, tahin ve pekmezin birlikte tüketimi, vücutta kalsiyum ve demir gibi minerallerin bağlanarak etkisiz hale gelmesine yol açabiliyor. Bunun yanı sıra, bu ikilinin aşırı tüketimi kilo alımını hızlandırabilir ve kan şekerini yükseltebilir.
DNA HASARINA YOL AÇIYOR
Pekmez ve tahin ikilisinin olumsuz etkilerinden korunmanın yollarından biri, tahini yoğurtla karıştırarak tüketmektir. Pekmez yerine ise bal ya da reçel tercih etmek, daha sağlıklı bir alternatif oluşturabilir. Uzmanlar, pekmezin aşırı tüketiminin uzun vadede sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekiyor; özellikle de DNA hasarına yol açma potansiyeli konusunda uyarıyorlar.
Ancak pekmez ve tahin ölçülü bir şekilde tüketildiğinde, sağlık için birçok fayda sağladıkları da unutulmamalıdır.
PEKMEZİN FAYDALARI NELER?
Pekmez, zengin vitamin ve antioksidan içeriği ile bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Ayrıca, serbest radikallerin zararlarını önleyerek kronik hastalık riskini azaltabilir. Hızlı bir enerji kaynağı olan pekmez, egzersiz öncesi ve sonrası için ideal bir besin olup, demir içeriği sayesinde kansızlığı önlemeye yardımcı olur. Lifli yapısı ise sindirim sağlığını destekler.
TAHİNİN FAYDALARI NELER?
Tahin, antioksidan ve antibakteriyel özellikleri ile öne çıkar. Lignan adı verilen bileşikler sayesinde kolesterol seviyesini dengede tutabilir. Zengin içeriğiyle kan basıncını sağlıklı seviyelerde tutmaya yardımcı olurken, beyin sağlığını da destekler. Magnezyum açısından zengin olan tahin, kemik sağlığını koruyarak anemi riskini azaltır. Ayrıca, içeriğindeki antioksidanlar bazı kanser hücreleriyle mücadelede etkili olabilir.