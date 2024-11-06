Suzuki Elektrikli Araç Piyasasına Girdi: Piyasaları Sallayacak Modeli Tanıtıldı
Suzuki, ilk elektrikli aracı eVitara'yı otomobil dünyasına tanıttı. İşte Suzuki'nin ilk elektrikli otomobili ve özellikleri...
Kaynak: Haber Merkezi
Toyota ile işbirliği içinde geliştirilen bu kompakt elektrikli SUV, hem Suzuki’nin hem de Toyota'nın gelecek nesil elektrikli modellerine ilham verecek özellikler taşıyor.
SUZUKİ EVİTARA'NIN ÖZELLİKLERİ NELER?
Suzuki eVitara, "Vitara" adını korusa da içten yanmalı motorla çalışan önceki modelinden oldukça farklı bir tasarıma sahip. Geçen yıl tanıtılan eVX konseptinin üretim versiyonu olan eVitara, Suzuki’nin yeni Heartect-e EV platformunda geliştirilmiş durumda.
eVitara, 4.275 mm uzunluğu ile içten yanmalı Vitara’dan 100 mm daha uzun olup, 2.700 mm'lik dingil mesafesi sayesinde daha geniş bir iç hacim sunuyor. Bu da özellikle yolculara daha ferah bir alan sağlıyor.
Araç, 49 kWh ve 61 kWh kapasiteli LFP pil seçenekleri sunuyor. Küçük bataryalı versiyonda 144 beygir (106 kW) güç üreten bir motor bulunurken, büyük bataryalı model 172 beygir (128 kW) güç sağlıyor. İki motorlu versiyon ise toplamda 181 beygir (135 kW) güç üretiyor. Suzuki, menzil hakkında net bir bilgi paylaşmasa da büyük bataryalı versiyonun 400-450 km arası bir menzil sunabileceği tahmin ediliyor.
Araç, Suzuki’nin Allgrip-e sistemi ile donatılmış olup, özellikle arazi şartlarında yüksek performans için Trail modunu içeriyor. Bu mod, limitli kaymalı diferansiyel işlevi gören fren sistemleriyle donatılarak zorlu yol koşullarında araca üstün bir yol tutuş kabiliyeti kazandırıyor.
NE ZAMAN SATIŞA SUNULACAK?
Suzuki eVitara, Hindistan’da Suzuki Motor Gujarat’ın fabrikasında 2025 baharında seri üretime geçecek. Avrupa, Hindistan ve Japonya pazarları için satışa sunulacak olan araç, yaz aylarında bayilerde yerini alacak.