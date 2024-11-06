Suzuki Elektrikli Araç Piyasasına Girdi: Piyasaları Sallayacak Modeli Tanıtıldı

eVitara, 4.275 mm uzunluğu ile içten yanmalı Vitara’dan 100 mm daha uzun olup, 2.700 mm'lik dingil mesafesi sayesinde daha geniş bir iç hacim sunuyor. Bu da özellikle yolculara daha ferah bir alan sağlıyor.

Araç, 49 kWh ve 61 kWh kapasiteli LFP pil seçenekleri sunuyor. Küçük bataryalı versiyonda 144 beygir (106 kW) güç üreten bir motor bulunurken, büyük bataryalı model 172 beygir (128 kW) güç sağlıyor. İki motorlu versiyon ise toplamda 181 beygir (135 kW) güç üretiyor. Suzuki, menzil hakkında net bir bilgi paylaşmasa da büyük bataryalı versiyonun 400-450 km arası bir menzil sunabileceği tahmin ediliyor.