Sütün İçine Bir Tutam Ekleyin ; Boğaz Ağrısı ve Öksürüğü Yok Ediyor... Süper Baharat Deniliyor

1 fincan süt cezvede kaynatılır.

Daha sonrasında 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı bal ve bir bardak süt karıştırılır. Sonrasında elde edilen karışım içilir. İçilen bu karışım öksürük sorununu kısa sürede yok edecektir.

ÖKSÜRÜK VE BOĞAZ AĞRISI İÇİN İYİ GELEN İÇECEKLER

- Zencefil Çayı öksürük ve boğaz ağrısı için iyi gelmektedir. Çayın limonla içilmesi önerilir

- Adaçayı.. Adaçayı sadece öksürüğe değil aynı zamanda boğaz ağrısına da iyi gelmektedir.

- Ayvaçayı - Öksürüğü kesen ayva çayı aynı zamanda da boğaz ağrısına iyi gelir. Ayva çayını ayva kabuklarından yapabilirsiniz.

Ayvanın kendisi, kabuğu hatta çekirdeği bile solunum sistemi rahatsızlıkları için doğal bir iyileştiricidir. Bu kürün yanı sıra ayvayı dilimleyip, kabukları ile beraber kaynatırsanız öksürüğü hızla kesip, bronşlarınızı açar. Ayva kabuğu ve çekirdeği birlikte kaynatılıp içilirse, idrar yolu iltihaplanmasına iyi gelir.

Çayınızı limonla lezzetlendirebilirsiniz.