Sütten Daha Çok Kalsiyum İçeriyor: Doğanın Mucizesi Kemikleri Çelik Gibi Yapıyor
Vücudun kalsiyum ihtiyacını karşılamak için dengeli ve sağlıklı beslenmek büyük önem taşır.
Kaynak: Haber Merkezi
Kalsiyum eksikliğini önlemenin en etkili yolu, diyetinize doğru besinleri dahil etmektir. Genelde süt ürünlerinin güçlü bir kalsiyum kaynağı olduğu bilinse de bazı gıdalar, kalsiyum içeriği açısından onlarla yarışır düzeydedir.
Kemik ve diş sağlığını korumak için vücudun kalsiyuma ihtiyaç duyduğu bilinir. Kalsiyum eksikliğini gidermek için belirli gıdaların tüketimini artırarak daha güçlü bir vücuda sahip olabilirsiniz. Bu önemli mineral yalnızca güçlü kemikler ve dişler için değil, kas ve sinir sistemi işlevleri için de hayati bir rol oynar.
KALSİYUMUN ÖNEMİ NEDİR?
Kalsiyum, iskelet sisteminin temel yapı taşıdır. Güçlü kemikler ve dişlerin oluşumuna katkıda bulunur ve kasların doğru çalışmasını sağlar. Sinir sisteminin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için de vücut kalsiyuma ihtiyaç duyar. Eksikliği durumunda ise bazı ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabilir.
KALSİYUM EKSİKLİĞİNİN BÜYÜK ZARARLARI BULUNUYOR
Yeterli kalsiyum alınmadığında vücutta çeşitli sağlık problemleri meydana gelebilir. Özellikle kemik sağlığı için kritik olan kalsiyum eksikliği, kemiklerin zayıflamasına ve kırılgan hale gelmesine yol açabilir. ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü’nün raporlarına göre yetersiz kalsiyum alımı şu sorunlara neden olabilir:
Osteoporoz: Kemiklerin zayıf ve kırılgan hale gelmesine sebep olur. Bu durumda kemikler düşmelere ve kırılmalara karşı daha savunmasızdır.
Raşitizm: Genellikle çocuklarda görülen bu rahatsızlık, kemiklerin yumuşamasına ve zayıflamasına yol açar.
Osteomalazi: Hem çocuklarda hem de yetişkinlerde kemiklerin yumuşak kalmasına neden olur.
KALSİYUM HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?
ISPANAK
Ispanak gibi yeşil yapraklı sebzeler de kalsiyum yönünden zengindir. Bir fincan pişmiş ıspanak yaklaşık 310 mg kalsiyum içerir. Yeşil lahana da benzer şekilde 280 mg kalsiyum sağlar, bu nedenle bu sebzeler diyetinize dahil edildiğinde kalsiyum ihtiyacınızı karşılayabilir.
SÜT ÜRÜNLERİ
Bir bardak süt yaklaşık 240 mg kalsiyum içerir ve kemik sağlığı için ideal bir kaynaktır. Süt alerjisi veya laktoz intoleransı olanlar için ise güçlendirilmiş soya sütü alternatif olarak tercih edilebilir. Ayrıca bir porsiyon yoğurt yaklaşık 260 mg kalsiyum sağlarken, peynir de türüne göre 240 ila 350 mg arasında kalsiyum içerir.
BADEM
Bir avuç badem, kalsiyum eksikliğinizi gidermek için ideal bir atıştırmalıktır. Badem hem lezzetli hem de bir onsu yaklaşık 76 mg kalsiyum içerir.
KABAK ÇEKİRDEĞİ VE CHİA TOHUMU
Kabak çekirdeği ve chia tohumu gibi tohumlar, kalsiyum açısından zengin ve besleyici atıştırmalıklar arasındadır. İki yemek kaşığı chia tohumu yaklaşık 180 mg kalsiyum sağlar ve kahvaltılara veya tatlılara eklenebilir.
PORTAKAL
Portakal, özellikle C vitamini yönünden zengin olmasının yanı sıra, kalsiyum içeriğiyle de dikkat çeker. Bir orta boy portakal 52 mg kalsiyum içerir ve bu mineralin vücutta daha iyi emilmesine katkıda bulunur.
Bu besinler sayesinde, günlük kalsiyum ihtiyacınızı süt ürünlerinin dışında da rahatlıkla karşılayabilirsiniz. Kalsiyum açısından dengeli bir beslenme, kemik sağlığını destekler ve vücut fonksiyonlarının doğru bir şekilde işlemesine yardımcı olur. Ancak her zaman bir uzman görüşünün alınması çok daha doğru olacaktır.