Sütten Daha Çok Kalsiyum İçeriyor: Doğanın Mucizesi Kemikleri Çelik Gibi Yapıyor

KALSİYUM EKSİKLİĞİNİN BÜYÜK ZARARLARI BULUNUYOR

Yeterli kalsiyum alınmadığında vücutta çeşitli sağlık problemleri meydana gelebilir. Özellikle kemik sağlığı için kritik olan kalsiyum eksikliği, kemiklerin zayıflamasına ve kırılgan hale gelmesine yol açabilir. ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü’nün raporlarına göre yetersiz kalsiyum alımı şu sorunlara neden olabilir:

Osteoporoz: Kemiklerin zayıf ve kırılgan hale gelmesine sebep olur. Bu durumda kemikler düşmelere ve kırılmalara karşı daha savunmasızdır.

Raşitizm: Genellikle çocuklarda görülen bu rahatsızlık, kemiklerin yumuşamasına ve zayıflamasına yol açar.

Osteomalazi: Hem çocuklarda hem de yetişkinlerde kemiklerin yumuşak kalmasına neden olur.