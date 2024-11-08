Sürücülerin Yüzde 76'sı Bunu Yaşıyor! Trafikte Bir Anda Başınıza Gelebilir: Büyük Risk Taşıyor

Trafikte sakin kalmak özellikle sürücüler için her zaman kolay olmuyor. ADAC’ın gerçekleştirdiği yeni bir anket, diğer yol kullanıcılarının davranışlarının sürücüler üzerinde nasıl baskı oluşturduğunu ve kalp atışlarını hızlandırdığını ortaya koydu.

BÜYÜK STRES VE GERGİNLİĞE NEDEN OLUYOR

Araştırmaya göre, sürücülerin en çok stres yaşadığı durumlar, başkalarının sergilediği dikkatsiz veya agresif davranışlardan kaynaklanıyor. Örneğin, otoyolda yoğun trafik sırasında yapılan ani frenler, sert sollama girişimleri veya beklenmedik manevralar, sürücülerde ciddi bir baskı yaratıyor. ADAC’ın araştırması ayrıca hız limitlerini göz ardı eden veya sabırsızca hareket eden sürücülerin, diğerlerine stres ve gerginlik yaşattığını ortaya koyuyor.