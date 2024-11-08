Sürücülerin Yüzde 76'sı Bunu Yaşıyor! Trafikte Bir Anda Başınıza Gelebilir: Büyük Risk Taşıyor
Trafikte bazı sürücülerin sinirlerini zorlayan ve stres seviyelerini yükselten durumlar yaşanabiliyor. Özellikle otoyola giriş gibi manevralar, pek çok sürücü için yoğun stres yaratabiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Trafikte sakin kalmak özellikle sürücüler için her zaman kolay olmuyor. ADAC’ın gerçekleştirdiği yeni bir anket, diğer yol kullanıcılarının davranışlarının sürücüler üzerinde nasıl baskı oluşturduğunu ve kalp atışlarını hızlandırdığını ortaya koydu.
BÜYÜK STRES VE GERGİNLİĞE NEDEN OLUYOR
Araştırmaya göre, sürücülerin en çok stres yaşadığı durumlar, başkalarının sergilediği dikkatsiz veya agresif davranışlardan kaynaklanıyor. Örneğin, otoyolda yoğun trafik sırasında yapılan ani frenler, sert sollama girişimleri veya beklenmedik manevralar, sürücülerde ciddi bir baskı yaratıyor. ADAC’ın araştırması ayrıca hız limitlerini göz ardı eden veya sabırsızca hareket eden sürücülerin, diğerlerine stres ve gerginlik yaşattığını ortaya koyuyor.
YAKIN TAKİP EN RAHATSIZ EDEN DAVRANIŞ
Araştırmanın sonuçları, trafikte sürücüleri en çok rahatsız eden durumun yüksek hızla seyir halindeyken yakın takip olduğunu gösteriyor. Ankete katılan sürücülerin %76’sı, bu tür bir yakın takibi oldukça rahatsız edici bulduğunu ifade etti. Öte yandan, yakın takip veya bir araca ışık yakıp söndürerek baskı kurmak gibi davranışlar, diğer sürücülerde güvensizlik duygusu yaratıyor ve yalnızca strese değil, aynı zamanda kazalara da sebebiyet verebiliyor.
TRAFİKTE SÜRÜCÜLERİ ÇILDIRTAN 5 NEDEN
Sürücülerde stresi tetikleyen 5 ana etken Anket, sürücülerin trafikte en çok rahatsız olduğu 5 durumu da sıralıyor. İşte trafikte sürücüleri en çok strese sokan durumlar:
Yüksek hızda yakın takip: %76
Agresif sürüş davranışları: %75
Trafik kurallarına uymayan bisikletliler: %72
Dikkati dağılmış diğer yol kullanıcıları: %68
Dönüş sinyali kullanmadan şerit değiştirme veya dönüş yapma: %64