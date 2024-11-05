Sürücülerin Çoğu Bilmiyor! Bu Detay Hayati Öneme Sahip: Bakın Ne Anlama Geliyor
Çoğu sürücü, araçlarının kaputunun altındaki far simgesi ve yanında yüzde değerleri bulunan etiketle karşılaşmıştır. Ancak bu çıkartmanın ne anlama geldiği çoğu kişi tarafından bilinmiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Araç kullanım kılavuzunda bile bu etiketin detaylı açıklaması bulunmayabilir. Ancak aslında bu bilgi, sürücüler için hayati önem taşıyor.
FAR AYARI İÇİN HUZME AZALTMA
Bu etiket, araç farlarının "huzme azaltma" olarak bilinen bir parametreyi gösterir. Huzme azaltma, far ışığının nesneden uzaklaştıkça belirli bir açıyla aşağıya inmesi anlamına gelir. Böylece ışık huzmesi, mesafe arttıkça yavaşça aşağıya doğru kayarak üst sınırını düşürür. Bu değer, aracın optik sistemine göre farların yükseklik açısını doğru ayarlamada büyük rol oynar.
FAR AYARI HESAPLAMA
Örneğin, etikette %1,3 yazıyorsa, araç 1 metre mesafe kat ettiğinde ışık huzmesi far seviyesinin 13 cm altına iner. Bu parametreye göre, 5 metre mesafede ışık 65 cm, 10 metre mesafede ise 130 cm aşağıya düşer. Bu bilgilerle, farların doğru ayarını hesaplamak mümkündür.
SÜRÜCÜLER İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?
Far huzme açısını bilmek, far ayarını doğru yapabilmek için önemlidir. Eğer farlar çok yüksek açıda ise karşıdan gelen sürücülerin gözünü alabilir; düşük ayarda ise sürücünün görüş mesafesi kısalır, bu da güvenli sürüşü zorlaştırır.
FAR AYARI NASIL KONTROL EDİLİR?
Huzme azaltma değerini kullanarak, farlarınızı basit bir yöntemle kendiniz kontrol edebilirsiniz. Bunu yapmak için:
Düz Bir Alan Seçin: Duvarın önünde düz bir zemin bulun.
Mesafeyi Ölçün: Aracı duvardan belirli bir mesafeye park edin.
Formülü Kullanın: Etiketteki değeri kullanarak belirli bir mesafedeki huzme azalmasını hesaplayın.
Sonucu Kontrol Edin: Farların, hesaplanan bu seviyeye uyup uymadığını duvar üzerinde kontrol edin.
Gerekli ayarlamaları yaparak, farların uygun seviyeye gelmesini sağlayabilirsiniz.
ÖLÇÜM SIRASINDA BU DETAYLARA DİKKAT
Bu ölçümler yapılırken aracın boş durumda olması ve far yükseklik düzelticisinin en üst konumda olması önemlidir. Bu, aracın ağırlık taşıdığında arka kısmının sarkmasını telafi eder ve yükleme nedeniyle yükselen far huzmesini yeniden alçaltmanıza yardımcı olur.