Sürücülerin Çoğu Bilmiyor! Bu Detay Hayati Öneme Sahip: Bakın Ne Anlama Geliyor

Araç kullanım kılavuzunda bile bu etiketin detaylı açıklaması bulunmayabilir. Ancak aslında bu bilgi, sürücüler için hayati önem taşıyor.

FAR AYARI İÇİN HUZME AZALTMA

Bu etiket, araç farlarının "huzme azaltma" olarak bilinen bir parametreyi gösterir. Huzme azaltma, far ışığının nesneden uzaklaştıkça belirli bir açıyla aşağıya inmesi anlamına gelir. Böylece ışık huzmesi, mesafe arttıkça yavaşça aşağıya doğru kayarak üst sınırını düşürür. Bu değer, aracın optik sistemine göre farların yükseklik açısını doğru ayarlamada büyük rol oynar.