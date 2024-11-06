Sürücüler Aman Dikkat: Bu İşareti Görürseniz Aracınızı Hemen Sağa Çekip Uzaklaşın!

SİLİNDİR KAPAĞI SORUNUNA İŞARET EDİYOR

Araba sigortası uzmanları da beyaz dumanın olası bir silindir kapağı contası sorununa işaret edebileceğini ifade etti. RAC'deki uzmanlar, beyaz dumanla birlikte aracın yağında kahverengi veya köpük benzeri bir görünüm, motorun aşırı ısınması ve güç kaybı gibi belirtilerin de contanın hasar aldığını gösteren işaretler arasında olduğunu belirtti. "Soğutma sıvısı yanma odasına sızdığında beyaz duman olarak dışarı çıkar" açıklamasında bulunan uzmanlar, bu durumda aracın sürüşe devam edilmesinin daha büyük motor sorunlarına yol açabileceğini vurguladı.

CİDDİ SORUNLARA YOL AÇABİLİR

Scotty Kilmer ve uzmanların uyarılarına göre, egzozdan çıkan alışılmadık duman fark edildiğinde aracın kontrol edilmesi ve sorun devam ederse profesyonel bir yardıma başvurulması, ciddi ve maliyetli arızaların önüne geçebilir.