Sürücüler Aman Dikkat: Bu İşareti Görürseniz Aracınızı Hemen Sağa Çekip Uzaklaşın!
Ünlü otomobil tamircisi ve YouTube fenomeni Scotty Kilmer, benzinli ve dizel araç sahiplerine kritik bir uyarıda bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü tamirci Scotty Kilmer, egzozdan çıkan dumanın, aracın sağlık durumu hakkında önemli ipuçları verebileceğini belirtti. Kilmer, egzozdan çıkan dumanın her zaman tehlike anlamına gelmeyebileceğini ancak bazı durumlarda ciddi motor sorunlarının habercisi olabileceğini vurguladı.
EGZOZ DUMANI VE MOTOR SORUNLARINA DİKKAT
YouTube kanalında yaptığı açıklamalarda, Kilmer, özellikle silindir kapağı contasındaki sorunların egzozdan çıkan beyaz dumanla kendini belli edebileceğini söyledi. "Soğuk havalarda beyaz duman çıkması normaldir; ancak sıcak havalarda beyaz duman görüyorsanız, bu soğutma sıvısının yanma odasına sızdığına işaret edebilir" diyen Kilmer, bu durumun ciddi motor sorunlarına neden olabileceğine dikkat çekti.
SİYAH VE BEYAZ DUMAN ARASINDAKİ FARK
Egzozdan çıkan dumanın renginin sorunun türünü belirlemede önemli bir gösterge olduğunu belirten Kilmer, "Siyah duman görüyorsanız, bu motorun zengin çalıştığını ve yakıtın tam olarak yanmadığını gösterir" ifadesiyle siyah dumanın da dikkat edilmesi gereken bir işaret olduğuna dikkat çekti. Bu durumun genellikle yakıt sistemi veya hava filtresinde yaşanan sorunlardan kaynaklanabileceğini belirtti.
SİLİNDİR KAPAĞI SORUNUNA İŞARET EDİYOR
Araba sigortası uzmanları da beyaz dumanın olası bir silindir kapağı contası sorununa işaret edebileceğini ifade etti. RAC'deki uzmanlar, beyaz dumanla birlikte aracın yağında kahverengi veya köpük benzeri bir görünüm, motorun aşırı ısınması ve güç kaybı gibi belirtilerin de contanın hasar aldığını gösteren işaretler arasında olduğunu belirtti. "Soğutma sıvısı yanma odasına sızdığında beyaz duman olarak dışarı çıkar" açıklamasında bulunan uzmanlar, bu durumda aracın sürüşe devam edilmesinin daha büyük motor sorunlarına yol açabileceğini vurguladı.
CİDDİ SORUNLARA YOL AÇABİLİR
Scotty Kilmer ve uzmanların uyarılarına göre, egzozdan çıkan alışılmadık duman fark edildiğinde aracın kontrol edilmesi ve sorun devam ederse profesyonel bir yardıma başvurulması, ciddi ve maliyetli arızaların önüne geçebilir.