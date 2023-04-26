Süre başlıyor ve sadece 15 saniye! Görüntüdeki 4 gizli yüzü zeka küpü olanlar buluyor

Son dönemde popüler olan bir optik illüzyon testi daha var. Turkiyegazetesi.com.tr adresinde yayınlanan optik illüzyon testi kısa sürede sosyal medyada olay oldu. Testi zeki insanlar sadece 15 saniyede çözüyorlar.

Gözlem becerilerinizin ne kadar iyi olduğunu test etmeye hazır mısınız? Cevabınız ‘evet’ ise buyurun teste…

Yukarıda paylaşılan görsel süs havuzunun yer aldığı renkli bir resim.

Bu resimde 4 gizli yüz yer alıyor.

Peki, siz bu gizli yüzleri bulabilir misiniz? Bunun için 15 saniyeniz var.

Süre başladı…

Acele edin, zaman geçiyor…

Tik tak, tik tak…

3…

2…

1…

Ve…

Süre doldu!

4 gizli yüzü belirtilen süre içinde tespit edenleri tebrik ederiz.

Bazılarınız hâlâ arıyor olabilir. Bulamayanlar çözüm için aşağıya kaydırabilir.

Kaynak: turkiyegazetesi.com.tr