Süper Balık Diye Biliniyor! Haftada 3 Tane Yemek Vücuttan İltihabı Söküyor, Tıkalı Damarları Açıyor, Protein ve Demir Depoluyor

Uzmanlar, beslenmeye eklenmesi gereken en faydalı balıklardan biri olarak uskumruyu öne çıkarıyor. Peki, uskumruyu bu kadar özel kılan nedir? İşte detaylar...

SÜPER BALIK OLARAK BİLİNİYOR

Uskumru, içeriğindeki zengin besin maddeleri sayesinde vücut sağlığını destekleyen en değerli balıklardan biridir. Özellikle demir açısından oldukça zengin olması, kan hücrelerinin sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olur ve hemoglobin seviyesini dengeler. Demir eksikliği yaşayanlar için zengin bir protein kaynağıdır.

Ayrıca uskumru, damar sağlığını koruyan ve kalp hastalıklarını önlemeye yardımcı olan omega-3 yağ asitleriyle doludur. Bu sağlıklı yağlar, kandaki kötü kolesterol seviyesini düşürerek kalp ve damar sistemini güçlendirir.