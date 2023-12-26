Star TV Yalı Çapkını dizisine rakip! Tüm zamanların rekorunu kıran dizi

Star TV'nin Yalı Çapkını dizisi 30'dan fazla ülkeye satıldı. Dizi yurt dışında da ilgiyle izleniyor. Ancak tüm zamanların rekorunu kıran başka bir dizi var. Üstelik o dizi yayında bile değil.

ADA MASALI DİZİSİNDEN İZLENME REKORU

Dizidoktoru.com sitesindeki habere göre; Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un başrolünde yer aldığı, Ay Yapım imzalı Ada Masalı HBO'da izleyiciyle buluşuyor.

Büyük beğeniyle takip edilen ve El Cuento De LaIsla ismiyle yayınlanan dizi Top 10 listesinde Latin Amerika"da 4'üncü, Arjantin'de 2'inci, Kolombiya'da 2'inci, Şili'de 3'üncü ve Brezilya'da 5'inci sırada.

YALI ÇAPKINI DİZİSİNİN RAKİBİ YİNE STAR TV'DEN

Ada Masalı dizisi Star TV ekranlarında yayımlanıyordu. İşte Ada Masalı dizisi hakkında bilgiler

Ada Masalı, Ay Yapım imzalı, Türk yapımı dram ve romantik komedi türündeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz yer almaktadır. Dizi, 11 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan 25. bölümü ile final yaparak sona erdi.

2024 YILINDA DA DİZİ DEVAM EDECEK

Gerçek Gündem'in edindiği bilgiye göre; Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in başrollerindeki Yalı Çapkını dizisi 2024 yılında da ekranda olmaya devam edecek.