Star TV apar topar final kararı verdi! Sevilen dizi ekrana veda ediyor

Çarşamba akşamları Star TV'de yayınlanan Çöp Adam dizisi, başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun paylaştığı bir yapım olarak izleyicilerin beğenisini kazanmıştı. Ancak bu akşam itibariyle dizi final yapacak. Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, dizide canlandırdığı Tamer karakterine sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla veda etti. Çöp Adam dizisi boyunca izleyicilerin beğenisini kazanan Tamer karakteri, Düzyatan'ın başarılı oyunculuğu sayesinde unutulmaz bir yere sahip oldu. Dizi final yaparken, izleyiciler de Tamer karakterinin özlemiyle ayrılacaklarını belirttiler.

mynet.com'da aktarılanlara göre; Star TV'de çarşamba akşamları ekrana gelen Çöp Adam dizisi yeni sezonda reytinglerde beklediğini alamayınca dizi hakkında final kararı alındı. Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun başrollerini paylaştığı dizi bu akşam 30. bölümüyle ekran macerasını noktalayacak.

Dizinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan 2 sezondur canlandırdığı Tamer karakterine veda etti. Düzyatan “Tamer ile yollarımız ayrılsa da Çöp Adam benim ve beraber çalıştığım herkesin hatıralarında güzel bir yerde kalacak… Başka projelerde görüşmek üzere…” dedi.

Dizide travmatik sahnelere hayat veren Elçin Sangu da “Peri’ye veda ediyorum… beni ne kadar yorduğunu hem de ne kadar sevdiğimi söyleyerek…Umarım hiç kimse onun kadar yalnız kalmaz bu hayatta…” ifadelerini kullanarak karakterine veda etmişti.

Çöp Adam, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 30 Kasım 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın ve Çağrı Vila Lostuvalı'nın üstlendiği, senaryosunu Melek Gençoğlu, Su Ersöz, Deniz Madanoğlu, Meriç Demiray, Volkan Sümbül, Okan Başar Bahar ve Pınar Göktaş'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu paylaşmaktadır. 2 sezondan oluşan dizi, 11 Ekim 2023 tarihinde yayımlanan 30. bölümüyle final yaparak sona erdi.