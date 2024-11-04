Spor Yapmadan 8 Ayda Nasıl 33 Kilo Verdiğini Açıkladı: Meğer Sadece Bunu Yapmış

"Kilo verme başarısının sırrı yürüyüşte gizli" diyen Kaur, her gün düzenli olarak yürümenin hayatını tamamen değiştirdiğini belirtiyor. Başlangıçta nefes nefese kalmasına rağmen, azimle devam ettiği yürüyüşler sayesinde hem fiziksel hem de zihinsel olarak kendini çok daha iyi hissetmeye başladığını açıkladı.