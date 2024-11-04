Spor Yapmadan 8 Ayda Nasıl 33 Kilo Verdiğini Açıkladı: Meğer Sadece Bunu Yapmış
Sosyal medya hesabında sık sık sağlıklı zayıflamanın ipuçlarını paylaşan Tarn Kaur, spor yapmadan 8 ayda 33 kilo verdiğini açıkladı. Bu süreçte hiç spor salonuna adım atmadığını vurgulayan Kaur, kilo vermek için tek bir şey yaptığını açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Tarn Kaur, spor salonuna adım atmadan 8 ayda 33 kilo vererek herkesi şaşırtan bir başarıya imza attı. Sosyal medyada paylaştığı sağlıklı yaşam ipuçlarıyla binlerce kişiye ilham veren Kaur, kilo verme sürecinde yürümenin sihirli gücünü keşfetti.
"Kilo verme başarısının sırrı yürüyüşte gizli" diyen Kaur, her gün düzenli olarak yürümenin hayatını tamamen değiştirdiğini belirtiyor. Başlangıçta nefes nefese kalmasına rağmen, azimle devam ettiği yürüyüşler sayesinde hem fiziksel hem de zihinsel olarak kendini çok daha iyi hissetmeye başladığını açıkladı.
"GÜNDE 10 BİN ADIM ATMAK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ"
Kaur, kilo verme sürecinde tartıya takılı kalmak yerine kendisini daha iyi hissetmeye odaklandığını belirtti. "Günde 10.000 adım atmak zorunda değilsiniz, önemli olan düzenli olarak hareket etmek" diyen Kaur, herkesin kendi hızında ve imkanlarına göre yürüyüş yapabileceğini söylüyor.
Sekiz ayda 33 kilo veren Tarn, yalnızca son dönemlerinde sıkılaşmak için spor yaptığını açıkladı. "Yağ kaybetme sürecinde spor salonuna gitmedim. Günlük yürüyüşlerim bana yetti" diyen Kaur, daha önce birçok diyet denediğini ancak hiçbir işe yaramadığını söyledi.
Son olarak Tarn, kilo vermek isteyenlere en büyük tavsiyesinin küçük adımlarla başlamaları ve bu süre boyunca yavaş yavaş alışmaları olduğunu söyledi. Şu anda hayatımın en iyi formundayım diyen Kaur, "Dürüst olmak gerekirse, sadece o ilk adımı atın, tutarlı olun" dedi.