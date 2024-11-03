Sosyal Medyada Viral Oldu: Bunları Deneyen Bütün Gece Mışıl Mışıl Uyuyor

Sleepmaxxing, günlük alışkanlıklarımızı düzenleyerek daha kaliteli bir uyku uyumaya yardımcı olabilen bir strateji. Diğer uyku ipuçlarını geride bırakacak gibi görünen bu trend, pratik ve bilimsel olarak desteklenen yöntemleri içeriyor.

SAĞLIKLI VE DERİN BİR UYKU İÇİN BUNLARI YAPIN

Uyku kalitesini artırmak için yapılan öneriler arasında yatmadan önce su içmeyi bırakmak, odanızı tamamen karartmak ve magnezyum takviyeleri almak gibi basit ama etkili yöntemler bulunuyor. Bu adımlar, gece uykusunu bölmeden derin bir uykuya dalmayı destekliyor.