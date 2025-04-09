Sosyal Medya Devinden Canlı Yayın Darbesi! Tümden Yasaklandı, Tek Bir Şartı Var Artık

Meta tarafından yapılan açıklamada, söz konusu düzenlemelerin "Genç Hesaplar" kategorisindeki kullanıcılar için geçerli olacağı belirtildi. Yeni uygulama, Eylül 2024'te tanıtılan ve test aşamasında olan diğer güvenlik özellikleriyle birlikte hayata geçirilecek. Aynı kuralların Facebook ve Messenger uygulamalarına da genişletileceği ifade edildi.