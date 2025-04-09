Sosyal Medya Devinden Canlı Yayın Darbesi! Tümden Yasaklandı, Tek Bir Şartı Var Artık
Sosyal medya platformu Instagram, 16 yaş altındaki kullanıcılar için yeni güvenlik düzenlemelerini hayata geçirdiğini açıkladı. Meta çatısı altındaki uygulama, genç kullanıcıların ebeveyn izni olmadan canlı yayın yapamayacağını ve doğrudan mesajlardaki otomatik bulanıklaştırma özelliğini kapatamayacağını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Meta tarafından yapılan açıklamada, söz konusu düzenlemelerin "Genç Hesaplar" kategorisindeki kullanıcılar için geçerli olacağı belirtildi. Yeni uygulama, Eylül 2024'te tanıtılan ve test aşamasında olan diğer güvenlik özellikleriyle birlikte hayata geçirilecek. Aynı kuralların Facebook ve Messenger uygulamalarına da genişletileceği ifade edildi.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ GÜNCELLENİYOR
Instagram, genç kullanıcıların çevrimiçi ortamda karşı karşıya kalabileceği riskleri azaltmayı hedefleyen bu adımla, ebeveyn kontrolünü ön plana çıkarıyor. Canlı yayın özelliği yalnızca veli onayıyla kullanılabilecek; ayrıca şüpheli veya müstehcen içerik içeren görsellerin mesaj kutusunda bulanıklaştırılmış şekilde yer alması sağlanacak ve bu ayar ebeveyn izni olmadan değiştirilemeyecek.
BAKAN URALOĞLU'NDAN DESTEK AÇIKLAMASI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Meta’nın aldığı kararı memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Sosyal medya yaş sınırlaması üzerine yürütülen çalışmalarla bu kararın örtüştüğünü belirten Uraloğlu, "Bu adım, Türkiye’nin dijital güvenlik politikalarının uluslararası platformlarda yankı bulduğunu gösteriyor," dedi.
Bakan Uraloğlu, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde çocukların dijital ortamlarda güvenli ve özgür şekilde var olabilmelerini sağlamayı hedeflediklerini vurguladı. Ulusal düzeyde geliştirilen politikalarla küresel şirketlerle iş birliği içinde hareket etmeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.