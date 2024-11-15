Soğuk Havalarda Bol Bol Tüketin: Bağışıklığı Çelik Gibi Yapıyor!

Bağışıklık sistemi ne kadar güçlü olursa, vücudunuz hastalıklara karşı o kadar dirençli hale gelir. Uzmanlar, bağışıklık sistemini desteklemek için sofralarınızda mutlaka yer vermeniz gereken gıdaları sıraladı ve özellikle sarımsak ile soğanın önemine dikkat çekti.

SARIMSAK VE SOĞANIN ÖNEMİ

Bağışıklık sistemi zayıfladığında, vücut hastalıklara karşı daha savunmasız hale gelir. Bu nedenle, kış aylarında sofranızda mutlaka sarımsak ve soğana yer verin. Doğal birer antibiyotik olan bu iki besin, hem bağışıklık sistemini güçlendirir hem de enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olur.