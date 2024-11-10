Soğanı Böyle Tüketen Yandı: Resmen Zehir Saçıyor

Ancak doğranmış ve çiğ olarak bekletilen soğan, vücudu enfeksiyon riskine açık hale getirir ve gıda zehirlenmesine yol açabilir. Bu nedenle kesilmiş ya da yarım kalmış soğanın ertesi gün tüketilmemesi gerektiği konusunda uzmanlar uyarıyor.