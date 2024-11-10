Soğanı Böyle Tüketen Yandı: Resmen Zehir Saçıyor
Soğan tüketirken bu hataya dikkat yanlış saklama zehre dönüştürebilir. Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden olan soğan, besleyici özellikleri ve yemeklere kattığı lezzetle bilinir. Ancak uzmanlar, soğanın yanlış tüketilmesi durumunda faydalarını yitirip adeta zehre dönüşebileceği konusunda uyardı.
Kaynak: Haber Merkezi
Vitamin deposu ve doğal antibiyotik etkisiyle bilinen soğan, yaygın bir hata sonucunda sağlığa zararlı hale gelebilir.
HIZLICA TÜKETİLMELİ
Uzmanlar, soğanın soyulmuş ya da doğranmış halde saklanmasının tehlikeli olduğuna dikkat çekiyor. Buzdolabında en iyi saklama kaplarında bile bekletildiğinde çiğ soğan, bakteri üretimine yol açabilir. Soğanı sadece tüketmeden hemen önce kesmek ve hızlıca kullanmak gerekiyor.
DİLİMLENMİŞ SOĞAN TEHLİKELİ HALE GELİR?
Dört mevsim tüketilebilen ve patates ile ekmekle birlikte en sık kullanılan gıdalar arasında yer alan soğan, içerdiği A, B ve C vitaminleri sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir ve antioksidan etkisi gösterir.
Ancak doğranmış ve çiğ olarak bekletilen soğan, vücudu enfeksiyon riskine açık hale getirir ve gıda zehirlenmesine yol açabilir. Bu nedenle kesilmiş ya da yarım kalmış soğanın ertesi gün tüketilmemesi gerektiği konusunda uzmanlar uyarıyor.