Soğan, Sarımsak ve Patatesi çürüten hata! Bu yöntemle aylarca taze kalıyor

Soğan, Sarımsak ve Patates saklarken aklınızda bulunması gereken bilgiler. Bu yöntemle soğan, sarımsak ve patates asla filizlenmiyor ve çürümüyor

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Soğan, Sarımsak ve Patatesi çürüten hata! Bu yöntemle aylarca taze kalıyor

Aykiri.com.tr'de aktarılanlara göre; Soğan, Sarımsak ve Patatesi çokça tüketiyoruz. Usta aşçılar herkesin bilmesi gereken tüyoları paylaştılar. Türk mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan **soğan, patates ve sarımsakları** bu yöntemle saklarsanız filizlenme sorunu oluşmuyor

Usta aşçıların bu pratik tavsiyeleri sayesinde, soğan, sarımsak ve patatesleriniz uzun süre taze kalacak ve filizlenme sorunu yaşamayacaksınız. Türk mutfağının vazgeçilmezleri olan bu malzemeleri doğru şekilde saklayarak, lezzetli yemeklerinizde her zaman tazelik ve kaliteyi garanti altına alabilirsiniz.

Usta aşçılar, soğan, sarımsak ve patatesin saklanması için şu adımları öneriyor:

1. Soğanları, sarımsakları ve patatesleri kuru, serin ve havadar bir ortamda saklayın. Bu malzemelerin nemli ortamlarda saklanması, çabuk bozulmalarına neden olabilir. Bu nedenle, buzdolabı yerine kuru bir depolama alanı tercih edilmelidir.

Soğan, Sarımsak ve Patatesi çürüten hata! Bu yöntemle aylarca taze kalıyor - Resim : 1

2. Soğanları, sarımsakları ve patatesleri güneş ışığından uzak tutun. Doğrudan güneş ışığına maruz kalan bu malzemelerin çabuk filizlenme riski artar. Bu nedenle, saklama alanını seçerken güneş ışığının direkt temas etmediği bir yer tercih edilmelidir.

3. Soğanları, sarımsakları ve patatesleri ayrı ayrı saklayın. Bu malzemelerin bir arada saklanması, birbirlerine etki ederek çabuk bozulmalarına neden olabilir. Bu nedenle, her bir malzeme için ayrı saklama alanları belirlenmelidir.

Filizlenmiş patates yenir mi?

Normal patatese oranla filizlenmiş patates, pek de o kadar sağlıklı değildir. Patates filizlendiğinde, içindeki nişasta şekere dönüşür. Eğer patatesin sadece belli bir bölümü filizlenmişse, o bölüm atılarak geri kalanı yenilebilir. Ancak patates küçülmüş ve kırışmışsa yenmemesi tavsiye edilir.

Soğan, Sarımsak ve Patatesi çürüten hata! Bu yöntemle aylarca taze kalıyor - Resim : 2

Filizlenmiş sarımsak yenir mi?

Yeniakit.com.tr sitesinde aktarılanlara göre; Mutfakta uzun süre durduğunda filizlenen sarımsakları genellikle yenmeyeceği düşüncesiyle çöpe atıyoruz. Ancak filizlenen sarımsak aslında çok daha faydalı. Filizlenen sarımsaklardaki antioksidan miktarı filizlenmemişe göre daha fazladır. Filizlenen sarımsaklar insanlar için oldukça faydalı kimyasallar üretir.

Filizlenmiş soğan yenir mi?

Bir başka önemli soru ise filizlenmiş soğanla ilgili. Soğanda eğer çürüme oluşmamışsa filizlenmiş soğanı yemenizde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

Kaynaklar: Aykiri.com.tr, Yeniakit.com.tr, Life724.com

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