Soğan Kabuklarını Çöpe Atan Pişman Olur: Faydaları Saymakla Bitmiyor, Haşereleri Bu Tarifle Uzaklaştırıyor

Soğan kabuğu suyu, soğanın dış katmanlarının su ile kaynatılmasıyla elde edilen doğal bir karışımdır. İçeriğindeki sülfür bileşenleri, birçok böcek türünü doğal olarak uzaklaştırma özelliği taşır ve etkili bir ev yapımı haşere çözümü sunar.

SOĞAN KABUĞU SUYU NASIL HAZIRLANIR?

Birkaç soğan kabuğunu toplayın ve bir tencereye yerleştirin.

Üzerine su ekleyin ve kaynamaya bırakın.

Karışımı birkaç saat demleyin ve soğumasını bekleyin.

Soğuyan karışımı süzerek püskürtme şişesine doldurun.