Şişme Montlardaki Topaklanmayı Anında Düzeltiyor! Makinadan Çıkan Montlar İlk Günkü Gibi Kabarık Oluyor

TENİS TOPU İLE KURUTMA YÖNTEMİ

Yıkama sonrası montunuzu kurutma makinesinde tenis toplarıyla kurutmak, dolguların eşit şekilde dağılmasına yardımcı olur. 2-3 temiz tenis topunu kurutma makinesine ekleyin ve düşük ısıda montunuzu kurutun. Tenis topları, montun içerisindeki dolgunun homojen bir şekilde yayılmasını sağlar.

ELLE MASAJ YÖNTEMİ

Kurutma makinesi kullanmıyorsanız, topaklanmış dolguları elle açmak da mümkündür. Montu düz bir zemine serin ve topaklanan bölgeleri nazikçe masaj yaparak açın. Dolgunun eşit şekilde dağılması için montu arada bir ters çevirerek aynı işlemi tekrarlayın. Bu yöntem pratik ve ekipman gerektirmeyen bir çözümdür.