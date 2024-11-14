Sirkeyi de Karbonatı da Unutun! Her Mutfakta Bulunuyor, Kireç Lekelerini Ayna Gibi Yapıyor
Duş aldıktan sonra duşakabin camında biriken su damlacıkları, zamanla kireç lekelerine dönüşebilir. Fakat bu durumu çok kolay bir şekilde ortadan kaldırabilirsiniz. İşte aranan yöntem...
Kaynak: Haber Merkezi
İnatçı kireç lekelerinden kurtulmak düşündüğünüzden çok daha kolay. Her mutfakta bulunan basit bir malzeme ile duşakabin camlarını saniyeler içinde tertemiz hale getirebilirsiniz.
Sabun artıkları ve kireç lekeleri, duşakabinlerde estetik sorun yaratmanın yanı sıra küf oluşumuna da yol açabilir. Özellikle cam yüzeyler, buharlaşan suyun bıraktığı kireç tortularıyla giderek bulanıklaşır ve temizlenmesi zor görünür. Ancak, her mutfakta bulunan limon suyu, bu lekeleri hızlıca ortadan kaldırabilir.
ÇİZİK BIRAKMADAN TERTEMİZ YAPIYOR
Bella Bathrooms uzmanı Amy Brooks’a göre, duşakabin camlarındaki kireç tortusunu temizlemek düşündüğünüzden çok daha basit. En etkili çözüm olarak limon suyunu öneren Brooks, limonun mineral birikintilerini çözmede ve sabun kalıntılarını gidermede oldukça başarılı olduğunu vurguluyor. Limon suyu yalnızca kireci yok etmekle kalmıyor, aynı zamanda camlarda çizgi bırakmadan parlaklık sağlıyor.
DOĞAL LİMON SUYU YÖNTEMİ
Amy Brooks, “Limon suyu, içeriğindeki sitrik asit sayesinde kireçteki mineralleri çözer ve sabunun yağlarını ayrıştırır. Üstelik temizleme işleminden sonra camlarda kalıntı bırakmaz, böylece yüzeyde iz veya çizgi oluşmaz” diyor. Limon suyu ile yapılan bu temizlik yöntemi hem pratik hem de doğaldır, kimyasal içermez.
KİREÇ LEKESİ LİMON SUYUYLA NASIL TEMİZLENİR?
Bir sprey şişesine limon suyu ve ılık su karışımı hazırlayın. Şişeyi iyice çalkalayıp karışımı duşakabin camına püskürtün ve yaklaşık 10-15 dakika bekleyin. Bu süre içinde limon suyu tüm tortuları ve lekeleri çözecektir.
Brooks, “Karışımı hemen silmek etkili temizliği önleyebilir; bu yüzden sabırla bekleyin” diye ekliyor. Bekleme süresi dolduğunda, yumuşak bir süngerle camı nazikçe silin ancak aşırı baskı yapmaktan kaçının, çünkü camda çizik oluşturabilir. Son adım olarak temiz su ile durulayıp kağıt havluyla iyice kurulayın.