Sirkeyi de Karbonatı da Unutun! Her Mutfakta Bulunuyor, Kireç Lekelerini Ayna Gibi Yapıyor

ÇİZİK BIRAKMADAN TERTEMİZ YAPIYOR

Bella Bathrooms uzmanı Amy Brooks’a göre, duşakabin camlarındaki kireç tortusunu temizlemek düşündüğünüzden çok daha basit. En etkili çözüm olarak limon suyunu öneren Brooks, limonun mineral birikintilerini çözmede ve sabun kalıntılarını gidermede oldukça başarılı olduğunu vurguluyor. Limon suyu yalnızca kireci yok etmekle kalmıyor, aynı zamanda camlarda çizgi bırakmadan parlaklık sağlıyor.

DOĞAL LİMON SUYU YÖNTEMİ

Amy Brooks, “Limon suyu, içeriğindeki sitrik asit sayesinde kireçteki mineralleri çözer ve sabunun yağlarını ayrıştırır. Üstelik temizleme işleminden sonra camlarda kalıntı bırakmaz, böylece yüzeyde iz veya çizgi oluşmaz” diyor. Limon suyu ile yapılan bu temizlik yöntemi hem pratik hem de doğaldır, kimyasal içermez.