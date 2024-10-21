Sinek Yüzünden Gözünü Kaybetti: Vücudunuza Konan Sineğe Sakın Bunu Yapmayın

Çin'in Shenzhen şehrinde yaşayan Wu adlı bir adam, yüzündeki sineği öldürdükten sonra yaşadığı trajik olay sonucunda sol gözünü kaybetti. Küçük bir böceğin neden olduğu bu olay, bakteriyel bir enfeksiyonun beyin zarına ulaşmasını önlemek için sol göz küresinin ameliyatla alınmasını gerektirdi.

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Sinek Yüzünden Gözünü Kaybetti: Vücudunuza Konan Sineğe Sakın Bunu Yapmayın

Başına vuran sineği eliyle öldüren Wu, başlangıçta durumu önemsemedi. Ancak bir saat içinde sol gözünde kızarıklık, şişlik ve ağrı ortaya çıktı. Durumu kötüleşince hastaneye giden Wu'ya mevsimsel konjonktivit teşhisi konuldu.

Sinek Yüzünden Gözünü Kaybetti: Vücudunuza Konan Sineğe Sakın Bunu Yapmayın - Resim : 1

GÖRME YETİSİ TAMAMEN GİTTİ

Ancak, tedaviye rağmen Wu'nun durumu hızla kötüleşti. Gözündeki görme yetisi neredeyse tamamen kaybolan ve göz çevresi ülsere olan Wu'ya yapılan detaylı incelemede, sorunun böcek yoluyla bulaşan bakteriyel bir enfeksiyon olduğu anlaşıldı.

Tedavi sürecinde ilaçların enfeksiyonu kontrol altına alamaması nedeniyle, doktorlar enfeksiyonun beyine yayılma riskini önlemek için sol gözünü ameliyatla almak zorunda kaldı.

Sinek Yüzünden Gözünü Kaybetti: Vücudunuza Konan Sineğe Sakın Bunu Yapmayın - Resim : 2

UZMANLARDAN UYARI

Uzmanlar, Wu'nun yaşadığı olayın ardından insanları yüzlerindeki veya vücudun diğer hassas bölgelerindeki böcekleri elleriyle öldürmekten kaçınmaları konusunda uyardı. Bunun yerine böcekleri nazikçe uzaklaştırmaları tavsiye ediliyor.

Ayrıca, Ukrayna genelinde zehirli örümceklerin aktif hale geldiğini ve bu örümceklerin ısırıklarının sinir sistemini etkileyerek alerjik reaksiyonlara ve komplikasyonlara yol açabileceği hatırlatıldı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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