Şimdi Anlaşıldı Lezzet Sırları : Yunan Usulü Bayatlamayan Tuzlu Kurabiye Tarifi

Evde tuzlu kurabiye yapmak isterseniz bu tarif işinizi kolaylaştıracak. İşte Yunan usulü bayatlamayan tuzlu kurabiye tarifi.

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Şimdi Anlaşıldı Lezzet Sırları : Yunan Usulü Bayatlamayan Tuzlu Kurabiye Tarifi

Yunan mutfağının lezzetli bir tarifi olan bayatlamayan tuzlu kurabiyeler, hem pratik yapılışı hem de uzun süre tazeliğini korumasıyla öne çıkıyor. İster çay saatlerinizde, ister atıştırmalık olarak tüketebileceğiniz bu tarif, misafirlerinizi de memnun edecek.

İşte Yunan usulü bayatlamayan tuzlu kurabiye tarifi:

BAYATLAMAYAN TUZLU KURABİYE

Malzemeleri:

200 gram tereyağı

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1 fincan sıvı yağ

2 yemek kaşığı üzüm sirkesi

1 çay kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

Şimdi Anlaşıldı Lezzet Sırları : Yunan Usulü Bayatlamayan Tuzlu Kurabiye Tarifi - Resim : 2

Aldığı kadar un

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı çörek otu

Nasıl yapılır?

Oda sıcaklığında beklemiş tereyağı ile sıvı yağı derin bir kapta karıştırın. İçine üzüm şirkesi, şeker, tuz, kabartma tozu ve un ekleyerek yoğurun. Bayatlamayan kurabiyenin püf noktası üzüm sirkesidir. Üzüm sirkesi de daha uzun süre bayatlamadan dayanmasını sağlar. Tarife devam edersek; kulak memesi kıvamına gelen hamurunuzu 20 dakika dinlenmeye bırakın. Ardından dinlenen hamura arzu ettiğiniz şekilleri vererek tepsiye yerleştirin. Üzerine fırça yardımıyla yumurta sarısı sürün ve çörek otu serpin. 180 derecede ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 15-20 dakika kadar pişirin. Soğuyunca servis edebilir, kalanını da cam bir kavanozun ağzını sıkıca kapatarak saklayabilirsiniz. Afiyet olsun...

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