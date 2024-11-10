Sigara İçeni de Dumanına Maruz Kalanı da Yıkacak Haber: Yıllarca Bunu Yaşayacaksınız

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre, sigara dünya genelinde her yıl 8 milyondan fazla ölüme sebep oluyor. Bu ölümlerin büyük kısmı, sigara kullanımına doğrudan bağlıyken, 1.3 milyon kişi ise pasif içicilik nedeniyle hayatını kaybediyor.

EN AZ 20 YIL GEÇMESİ GEREKİYOR

2024 yılına gelindiğinde, sigaranın zararları artık tartışmasız bir gerçek olarak kabul ediliyor. Ancak bırakmayı düşünüyorsanız acele etmenizde fayda var. Yapılan yeni bir araştırmaya göre, sigarayı bıraktıktan sonra kalp hastalığı riskinin hiç sigara içmeyen biriyle aynı seviyeye inmesi 20 yılı aşkın bir süreyi bulabiliyor.

Sigarayı bırakmanın kalp sağlığı üzerindeki etkileri uzun süredir bilinse de Güney Kore’de yapılan bu araştırma, bırakma sonrası devam eden sağlık etkilerini detaylıca inceledi.