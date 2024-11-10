Sigara İçeni de Dumanına Maruz Kalanı da Yıkacak Haber: Yıllarca Bunu Yaşayacaksınız
Sigarayı bırakmayı düşünüyorsanız, kalp sağlığınız için hemen harekete geçmeniz gerekiyor. Son araştırmalar, kalbin eski sağlığına kavuşmasının yıllar aldığını ortaya koydu.
Kaynak: Haber Merkezi
Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre, sigara dünya genelinde her yıl 8 milyondan fazla ölüme sebep oluyor. Bu ölümlerin büyük kısmı, sigara kullanımına doğrudan bağlıyken, 1.3 milyon kişi ise pasif içicilik nedeniyle hayatını kaybediyor.
EN AZ 20 YIL GEÇMESİ GEREKİYOR
2024 yılına gelindiğinde, sigaranın zararları artık tartışmasız bir gerçek olarak kabul ediliyor. Ancak bırakmayı düşünüyorsanız acele etmenizde fayda var. Yapılan yeni bir araştırmaya göre, sigarayı bıraktıktan sonra kalp hastalığı riskinin hiç sigara içmeyen biriyle aynı seviyeye inmesi 20 yılı aşkın bir süreyi bulabiliyor.
Sigarayı bırakmanın kalp sağlığı üzerindeki etkileri uzun süredir bilinse de Güney Kore’de yapılan bu araştırma, bırakma sonrası devam eden sağlık etkilerini detaylıca inceledi.
ARAŞTIRMADA SİGARA İÇMEYENLER DE VAR
Araştırmada 5 milyondan fazla kişinin sağlık kayıtları analiz edildi. Katılımcılar arasında 104 bin kişi sigarayı bırakmışken, 853 bin kişi halen sigara içiyor ve 4 milyonun üzerindeki grup ise hayatı boyunca sigara kullanmamış olanlardan oluşuyor.
10 YIL BOYUNCA TAKİP EDİLDİ
Bırakan kişilerin sağlık verileri ortalama dört yıl süreyle, bazı durumlarda ise 10 yıla kadar takip edildi. Yaş, sigaraya başlama ve bırakma yaşları ile günlük sigara tüketim miktarı gibi faktörler de analizde dikkate alındı.
GÜNDE 1 PAKET İÇEN YANDI
Araştırmada, sigara içme geçmişinizin kalp sağlığınız üzerindeki yük gibi düşünülebileceği belirtiliyor. Sigara kullanımı hafif ve ağır olarak iki gruba ayrılıyor. Sekiz paket yıl ve üstü kullanım ağır içicilik olarak sınıflandırılıyor. Bir paket yıl, günlük içilen sigara miktarı üzerinden hesaplanıyor; örneğin sekiz yıl boyunca günde bir paket veya dört yıl boyunca günde iki paket içmiş olanlar bu gruba giriyor. Bu miktarın altındaki içiciler ise hafif içici sayılıyor.
AĞIR İÇİCİLERİN DURUMU CİDDİ
Hafif içiciler sigarayı bıraktıktan sonra kalplerinin sağlığı, sigara içmemiş birine oldukça benzer hale geliyor, ancak bu sürecin 5-10 yıl sürdüğü belirtiliyor. Ağır içiciler için ise durum daha ciddi; sekiz yıl boyunca günde bir paket içenlerin, hiç sigara içmemiş birinin kalp sağlığına ulaşmaları 25 yıl gibi uzun bir zaman alıyor.
Sekiz paket yılı aşan kişiler içinse risk oldukça yüksek; sigarayı bıraksalar bile kalp hastalığı riski sigara içmeye devam edenlerle neredeyse aynı seviyede kalıyor.
JAMA dergisinde yayımlanan bu araştırma, sigaraya hiç başlamamanın ideal olduğunu bir kez daha vurgularken, sigara içenlerin de bir an önce bırakmalarının, özellikle sekiz yıl eşiğinden önce bırakmanın sağlık açısından fayda sağladığını ortaya koydu.