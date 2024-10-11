Sıcak Suyla Duş Alanlar Dikkat: Uzmanlar Uyardı İlk Kez Duyacaksınız

DUŞ BAŞLIKLARI VE HAVLULAR

Kireç ve kir biriken duş başlıkları da düzenli olarak temizlenmelidir. Uzun süre temizlenmeyen başlıklar, biriken bakterilerin vücuda geçmesine neden olabilir. Vücudumuzdaki tüm nemi çeken bornoz ve havluların yapısında sıklıkla bakteri birikir. O nedenle bornoz ve havluların da sıklıkla yıkanması gerekiyor.