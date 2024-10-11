Sıcak Suyla Duş Alanlar Dikkat: Uzmanlar Uyardı İlk Kez Duyacaksınız
Uzmanlardan duş alma konusunda önemli uyarılar geldi. Daha sağlıklı bir duş deneyimi için kaçınılması gereken bazı yaygın hatalar, sağlığımıza zarar verebilir.
Kaynak: Haber Merkezi
Birçok insan, yaz kış demeden haftada en az bir kez duş almayı alışkanlık haline getiriyor. Ancak bazıları, aynı gün içinde birden fazla duş alarak bu durumu daha da ileri taşıyor. Bu yanlış uygulamalar, duşun sağlıklı etkilerini azaltabiliyor.
İşte dikkat edilmesi gereken noktalar:
SICAK SUYLA DUŞ ALANLAR DİKKAT
Kış aylarında sıcak su tercih etmek yaygındır, ancak bu durum vücudun doğal yağ dengesini bozarak cildin kurumasına neden olabilir. Bu da kaşıntı ve deri dökülmesine yol açabilir. Uzmanlar, duş alırken ılık su kullanılmasını öneriyor.
BANYO LİFLERİNİN TEMİZLİĞİ
Banyo lifleri, düzenli olarak değiştirilmelidir. Doğal lifler en fazla 4 hafta, plastik lifler ise 2 ay kullanıldıktan sonra değiştirilmelidir. Ayrıca, liflerin haftada bir suyla seyreltilmiş çamaşır suyu içinde 5 dakika bekletilmesi ve kullanım sonrası serin bir yerde hızla kurutulması gerekiyor.
DUŞ BAŞLIKLARI VE HAVLULAR
Kireç ve kir biriken duş başlıkları da düzenli olarak temizlenmelidir. Uzun süre temizlenmeyen başlıklar, biriken bakterilerin vücuda geçmesine neden olabilir. Vücudumuzdaki tüm nemi çeken bornoz ve havluların yapısında sıklıkla bakteri birikir. O nedenle bornoz ve havluların da sıklıkla yıkanması gerekiyor.