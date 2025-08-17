SGK Güncel Listeyi Paylaştı: SSK Girişi 1995-2015 Arası Olanlar Dikkat! 3600 Günle Erken Emeklilik Kapıda
Türkiye'de milyonlarca kişi erken emeklilik için merakla detayları araştırmakta. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), geçtiğimiz dönemlerde bazı durumlar ortaya çıktığında 3600 günle erken emeklilik hakkı elde edilebileceğini duyurdu. Bu durumlardan yararlanmak için 1995-2015 arası SSK girişiniz olmanız yeterli. Peki SGK hangi koşullarda erken emeklilik fırsatı sağlıyor? İşte tüm detaylar haberimizde...
Kaynak: Haber Merkezi
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), erken emeklilik için gün sayan sigortalı çalışanlara müjdeli haberi duyurdu. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini kaçıranlar dikkat. SGK, geçtiğimiz dönemlerde bazı şartlar ortaya çıktığında erken emeklilik hakkı kazanılabileceğini duyurmuştu. Ayrıca SGK tarafından paylaşılan açıklamada, bahsedilen hakkın hem SSK girişi 1995-2015 arası olanları hem de diğer tarihlerde SSK girişi yaptıranları kapsayabildiği anlaşıldı. Peki, SGK hangi şartlar oluştuğunda 3600 günle erken emeklilik imkanı sağlayabiliyor?
3600 GÜNLER ERKEN EMEKLİLİK FIRSATI
SGK erken emeklilik fırsatlarını duyurdu. Buna göre; engelli çalışan sigortalılar için 15 yıl ve 3600 günden itibaren erken emeklilik adet kapıda oluyor. Ancak bu hakkın elde edilebilmesi için yüzde 40 ve üstü engelli olunması gerekiyor.
SGK tarafından paylaşılan bu hakta yaş şartına bakılmıyor. Bunun sonucunda hem SSK girişi 1995-2015 arası olanları hem de diğer tarihlerde SSK girişi yaptıranları kapsadığı anlaşılıyor.
MALULEN ERKEN EMEKLİ OLMA FIRSATI
Malulen emeklilik kapsamında, erkenden emekli olunabiliyor. Ancak bu hakkın kazanılabilmesi için bazı koşullar bulunuyor. Bu doğrultuda kişinin çalışma hayatına başladıktan sonra herhangi bir sağlık problemi veya kaza sonucunda çalışma gücünde yüzde 60 ve üstü kayıp yaşamış olması gerekiyor. Bunun yanı sıra iş kazası ya da meslek hastalığı nedeniyle, meslekte kazanma gücünde yüzde 60 ve üstü kayıp yaşayan kişiler malul sayılabiliyorlar.
Sigortalı çalışanların malulen erken emekli olabilmeleri için hem 10 yıllık sigortalılık sürelerini hem de 1800 prim günlerini tamamlamış olmaları şartı var. Ancak başkasının bakımına muhtaç şekilde malul kalanlarda 10 yıllık sigortalılık süresi yerine 1800 gün prime bakılıyor. Engelli bireylere yönelik sunulan hak ve malulen emeklilikte, vatandaşların geçimlerine destek olunması amaçlanıyor.
ANNELER İÇİN ERKEN EMEKLİLİK FORMÜLÜ
SGK, sigortalı çalışan annelere yönelik bazı haklar sunuyor. Bu haklardan birinde, 2160 gün (6 yıl) borçlanma ile daha erken emekli olunabiliyor.
Bu doğrultuda sigortalı çalışan anneler, 3 çocuğa kadar borçlanma ile yaş ve prim şartlarını doldurduklarında erken emekli olma hakkı kazanabiliyorlar.