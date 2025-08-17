SGK Güncel Listeyi Paylaştı: SSK Girişi 1995-2015 Arası Olanlar Dikkat! 3600 Günle Erken Emeklilik Kapıda

3600 GÜNLER ERKEN EMEKLİLİK FIRSATI

SGK erken emeklilik fırsatlarını duyurdu. Buna göre; engelli çalışan sigortalılar için 15 yıl ve 3600 günden itibaren erken emeklilik adet kapıda oluyor. Ancak bu hakkın elde edilebilmesi için yüzde 40 ve üstü engelli olunması gerekiyor.

SGK tarafından paylaşılan bu hakta yaş şartına bakılmıyor. Bunun sonucunda hem SSK girişi 1995-2015 arası olanları hem de diğer tarihlerde SSK girişi yaptıranları kapsadığı anlaşılıyor.