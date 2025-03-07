Sezonu Başladı, Uzmanı Uyardı! Karadeniz’de Daha Çok Görülüyor: Tiroid Kanserine Kadar Götürüyor

TİROİD TEDAVİSİNDE YENİ DÖNEM BAŞLADI

Geçmişte tiroid nodüllerinin tedavisinde cerrahi müdahalenin tek seçenek olduğunu belirten Atabay, son yıllarda mikrodalga ablasyon yöntemiyle daha konforlu bir tedavi süreci sunulduğunu ifade etti. Atabay, “Her tiroid nodülünün tedavi edilmesi gerekmiyor. Nodül iki santimden büyükse, ses kısıklığı, yutma güçlüğü yapıyorsa, kanser şüphesi varsa tedavi olması gerekir Eskiden tek tedavi açık ameliyat ile troid bezinin komple alınmasıydı. Bu durumda hastamız ömür boyu ilaç kullanıyordu ve dışardan alınan bu ilaçlar da vücudun ürettiği hormonun yerini bir türlü tutamadığından hastamızdaki şikâyetler sürekli devam ediyordu. Ancak son yıllardaki gelişmelerle beraber bu nodülleri ameliyatla çıkarmak yerine mikrodalga ablasyon tedavisi ile iğne deliğinden giriş yaparak o nodülü yakarak tedavi edebiliyoruz. Böylelikle tiroid bezini koruduğumuz için hastamız ömür boyu ilaç kullanmak zorunda kalmıyor” dedi.