Sezonu Başladı, Uzmanı Uyardı! Karadeniz’de Daha Çok Görülüyor: Tiroid Kanserine Kadar Götürüyor
Karadeniz Bölgesi'nde tiroid hastalıklarının diğer bölgelere kıyasla daha sık görüldüğü, bunun en önemli nedenlerinden birinin ise fazla miktarda tüketilen karalahana olduğu belirtildi. Uzmanlar, aşırı karalahana tüketiminin iyot emilimini azalttığını ve guatr riskini artırdığını vurguluyor.
Kaynak: İHA
İmperial Hastanesi Girişimsel Radyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Doğukan Atabay, Türkiye genelinde yaygın görülen tiroid hastalıklarının Karadeniz Bölgesi'nde daha yüksek oranlara ulaştığını söyledi. Bu durumun temel nedenlerinden birinin karalahana tüketimi olduğunu belirten Atabay, “Aşırı karalahana tüketimi iyot emilimini azalttığından guatra yol açar. Bunun dışında şalgam, turp kabak gibi besinlerinde fazla tüketilmesi, iyotsuz tuz kullanımı da guatr sebebi olabilir” dedi.
KADINLARDA GÖRÜLME ORANI DAHA YÜKSEK
Tiroid bezinde oluşan nodüllerin özellikle kadınlarda daha yaygın olduğuna dikkat çeken Atabay, “Tiroid bezinde ortaya çıkan bezelere nodül diyoruz. Toplumumuzda kadınlarda yaklaşık yüzde 40-50 oranında erkeklerde ise yüzde 20-30 oranında tiroid bezinde nodül görülebilir. Nodüllerin yüzde 95’i iyi huyludur. Ancak bunları yakın takip etmemiz gerekiyor. Çünkü bazılarında boyut artışı ortaya çıkarak hastada nefes darlığı, yutma güçlüğü, ses kısıklığı ortaya çıkarabilir. Bir kısmı da kansere dönüşerek tiroid kanseri oluşturabilir” diye konuştu.
TİROİD TEDAVİSİNDE YENİ DÖNEM BAŞLADI
Geçmişte tiroid nodüllerinin tedavisinde cerrahi müdahalenin tek seçenek olduğunu belirten Atabay, son yıllarda mikrodalga ablasyon yöntemiyle daha konforlu bir tedavi süreci sunulduğunu ifade etti. Atabay, “Her tiroid nodülünün tedavi edilmesi gerekmiyor. Nodül iki santimden büyükse, ses kısıklığı, yutma güçlüğü yapıyorsa, kanser şüphesi varsa tedavi olması gerekir Eskiden tek tedavi açık ameliyat ile troid bezinin komple alınmasıydı. Bu durumda hastamız ömür boyu ilaç kullanıyordu ve dışardan alınan bu ilaçlar da vücudun ürettiği hormonun yerini bir türlü tutamadığından hastamızdaki şikâyetler sürekli devam ediyordu. Ancak son yıllardaki gelişmelerle beraber bu nodülleri ameliyatla çıkarmak yerine mikrodalga ablasyon tedavisi ile iğne deliğinden giriş yaparak o nodülü yakarak tedavi edebiliyoruz. Böylelikle tiroid bezini koruduğumuz için hastamız ömür boyu ilaç kullanmak zorunda kalmıyor” dedi.