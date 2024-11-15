Ses Kısıklığına Neden Olur ve Ne İyi Gelir?

SES KISIKLIĞINA NE SEBEP OLUR?

Çoğu vakada ses kısıklığı geçici olup, sesin dinlendirilmesi ve bol su içilmesi gibi basit yöntemlerle tedavi edilebilir. Ayrıca şekersiz sakız çiğnemek, gırtlağı rahatlatmaya yardımcı olur ve sesin toparlanmasını sağlar.

Ses kısıklığının başlıca sebepleri arasında bağırmak, yüksek sesle konuşmak, akciğer ve sinüs enfeksiyonları, larenjit, reflü, alerjiler ve sigara kullanımı yer alır. Nörolojik hastalıklar, ses teli kistleri ve polipler de ses kısıklığına yol açabilir.

Ses kısıklığı çoğu zaman geçici olsa da, iki haftadan fazla süren kısıklık durumlarında mutlaka bir doktora başvurulmalıdır. Ses kısıklığı, bazı kanser türlerinin de belirtisi olabileceğinden, uzun süre geçmeyen kısıklık ciddiye alınmalıdır.