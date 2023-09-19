Servet değerindeki tabloları onarıyor! Konstantin Volkan ŞEN'in dikkat çeken mesleği

Türkiye Gazetesi'nden Sadık Şimşek'in özel haberine göre; Sanat eserlerinin korunması ve restorasyonu, tarihi ve kültürel mirasımızın gelecek nesillere aktarılması açısından son derece önemlidir. Bu noktada, Türkiye'de bir ilke imza atan ve ülkemizin ilk tablo restoratörlerinden biri olan Konstantin Volkan ŞEN, sanat eserleri konusunda uzmanlığıyla dikkat çekiyor.

İSTANBUL'DA VE TÜRKİYE'DE BİR İLK



Tablo restorasyonu Türkiye'de pek yapılmayan ancak gelecek vaad eden bir alan. Bu alanda Konstantin Volkan ŞEN, bir ilki başardı ve İstanbul'da açmış olduğu merkezle büyük bir açığı kapattı.

Konstantin Volkan ŞEN, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu bölümü mezunu. Özellikle tuval resmi ve ahşap ikonaların onarımı ve korunması konusunda uzman olan ŞEN, bu sanat eserlerinin yapısını ve bozulma nedenlerini iyi biliyor.

Sanat eserleri, zaman içinde çeşitli nedenlerle hasar görebiliyor. İklim koşulları, insan faktörü, vandalizm gibi etkenler, sanat eserlerinin orijinal kondisyonunu kaybetmesine neden olabiliyor. Bu noktada restorasyon işlemi devreye giriyor. Ancak restorasyon işlemi, doğru şekilde yapılmadığı takdirde sanat eserinin değerini düşürebiliyor.

Konstantin Volkan ŞEN, restorasyon işlemlerinde minimum müdahale ilkesini benimseyerek, sanat eserlerinin orijinal bütünlüğünü korumaya özen gösteriyor. Restorasyon işlemleri öncesinde detaylı analizler yaparak, uyumlu malzemeler kullanıyor ve sanat eserinin orijinal görünümünü mümkün olduğunca koruyor.

Tuval resmi ve ahşap ikonaların restorasyon işlemleri uzmanlık gerektiren bir alandır. Bu nedenle Konstantin Volkan ŞEN gibi alanında uzman kişilerin varlığı son derece önem taşıyor.

ONLARCA TABLOYU YENİDEN ONARDI



Değeri paha biçilemeyen onlarca tabloyu yeniden onaran ve eski güzelliğine kavuşturan Konstantin Volkan ŞEN, bu işi severek yaptığını söylüyor.

Konuyla ilgili açıklamasında Konstantin Volkan ŞEN şunları söyledi;

Tablo restorasyonu, sanat eserlerinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından son derece önemli bir işlemdir. Ancak ülkemizde bu alanda yeterli sayıda uzman bulunmamaktadır. Bu nedenle, Türkiye'de pek yapılmayan bir iş olan tablo restorasyonunu severek ve özveriyle yapan bir ekip var: Biz.

Restorasyon işine ilk adımı attığımızda, çevremizdeki insanların şaşkınlığına tanık olduk. Kimileri, "Neden böyle bir işle uğraşıyorsunuz?" derken, kimileri de "Bu işi nereden öğrendiniz?" diye sordular. Ancak bizim için önemli olan, bu işi yaparak kültürel mirasımızı korumak ve gelecek nesillere aktarmak.

Dünya genelinde birçok uzman tarafından yapılan tablo restorasyonu, ülkemizde henüz yeni bir kavram. Ancak biz, bu alanda ülkemizde bir ilki gerçekleştirerek resmi sertifikalarımızı aldık. Küçük ama etkili bir ekiple çalışarak, birçok tabloyu eski günlerine kavuşturduk.

Tabloların restorasyonu, sadece bozuklukların giderilmesi anlamına gelmez. Aynı zamanda, eserin özgün haline sadık kalınarak, sanat eserinin ruhunu korumak da önemlidir. Bu nedenle, her bir tablonun özelliklerini ve tarihini dikkate alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Amacımız, daha çok tabloyu onararak kültürel mirasımızı korumak ve gelecek nesillere aktarmak. Her bir tablo, geçmişimizin izlerini taşıyan kültürel bir miras niteliği taşır. Bu mirası korumak ve geleceğe taşımak ise bizim en büyük hedefimizdir.

Tablo restorasyonu, sanat eserlerinin korunması açısından son derece önemli bir işlemdir. Biz de bu önemli işi yaparak, ülkemizin kültürel mirasını koruma yolunda adım atıyoruz.