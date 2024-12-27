Sertleşen Kaya Gibi Havluları Pamuk Gibi Yumuşatıyor! İşte Ev Hanımlarının Herkesten Sakladığı Sır

ADIM ADIM UYGULAMA

Ön Hazırlık: Havlularınızı su dolu bir küvete yerleştirin ve üzerine soda kristalleri ekleyin. Birkaç dakika bekleterek kireç ve kalıntıların yumuşamasını sağlayın.

Makinede Yıkama: Havluları çamaşır makinesine yerleştirin. Normal deterjanınızı ekledikten sonra, beyaz sirke ve soda kristallerinden oluşan karışımı makineye ilave edin.

Durulama ve Kurutma: Yıkama işlemi sonrası havluları iyice çırpın. Temiz havada kurutma imkanı varsa, dışarıda kurutun. İç mekanda kurutuyorsanız, havluları düz bir şekilde kurutma rafına serin. Bu yöntem, havluların liflerinin ayrılmasına yardımcı olarak daha yumuşak ve kullanışlı hale gelmesini sağlar.