Şekerden 300 Kat Daha Tatlı, Doğal Tatlandırıcı Olarak Biliniyor! Yeni Gelir Kapısı Olacak
Şekerden 300 kat daha tatlı olmasına rağmen kalorisiz olmasıyla dikkat çeken doğal tatlandırıcı stevia, sağlıklı bir alternatif olarak öne çıkıyor. Bir kaşığında yalnızca 2 kalori bulunan bu bitki, son yıllarda şeker yerine tercih edilen popüler seçeneklerden biri haline geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Güney Amerika kökenli Stevia rebaudiana bitkisinin yapraklarından elde edilen stevia, tamamen doğal bir tatlandırıcı olarak biliniyor. Beyaz ve esmer şekerin aksine kan şekerini yükseltmeyen bu bitki, diyabet hastaları ve sağlıklı beslenmeye önem verenler için önemli bir alternatif oluşturuyor.
Stevia’nın tatlılığını sağlayan bileşenler steviol glikozitleri olup, özellikle steviosid ve rebaudiosid maddeleri tatlandırıcı özelliğini belirliyor. Sıvı, toz veya tablet formunda bulunabilen stevia, saf ve doğal içerikleriyle dikkat çekiyor.
STEVIA’NIN SAĞLIK FAYDALARI
Stevia sadece tatlandırıcı özelliğiyle değil, sağlık açısından sunduğu faydalarla da öne çıkıyor. İçeriğindeki bileşenler kan basıncını dengelemeye yardımcı olurken, antioksidan özellikleri sayesinde bağışıklık sistemini destekleyebiliyor. Şekerin neden olduğu birçok sağlık riskine karşı doğal bir alternatif sunan stevia, tatlı severler için sağlıklı bir seçenek olarak öne çıkıyor.