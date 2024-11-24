Şeffaf İlaç Kutuları Neden Turuncu Olur? Hayati Tehlikesi Ortaya Çıktı

TURUNCU ŞİŞELER ZORUNLU MU?

Hayır. İlaç şişeleri farklı renk ve malzemelerde üretilebilir. Örneğin, ışığa karşı daha hassas olan bazı ilaçlar opak şişelerde saklanır. Ancak turuncu kehribar renk, standart olarak kabul edildiği için en yaygın kullanılan renktir.

Eczaneler genellikle şişeleri kendileri seçmez; toptancılardan gelen standart boyutlu ve renkli kapları kullanır. Bu da turuncu şişelerin yaygınlaşmasının bir diğer nedenidir.