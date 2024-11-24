Şaşırtan Araştırma Sonuçlandı: Aldatan Erkeklerin En Çok Tercih Ettiği Otomobil Modelleri Belli Oldu
Evlilik dışı arkadaşlık platformu Gleeden tarafından 5.423 sadakatsiz erkek katıldığı dikkat çeken anketin sonuçları yayımlandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Gleeden platformu tarafından gerçekleştirilen anketin amacı, aldatan erkeklerin en çok tercih ettiği otomobil modellerini belirlemekti. Ankete göre, lüks otomobiller sadakatsiz erkekler arasında oldukça popüler. Ancak bu durum, lüks araç kullanımının doğrudan sadakatsizlikle bağdaştırılabileceği anlamına gelmiyor. İşte, ankette öne çıkan araç modelleri ve tercihlerin detayları…
LÜKS ARAÇ TERCİHLERİ VE SOSYAL STATÜ İLİŞKİSİ
Gleeden’in iletişim direktörü Solène Paillet, ankette öne çıkan araç modellerinin çoğunlukla lüks ve prestijli segmentte olduğunu belirtti. Bu durum, Gleeden üyelerinin genellikle yüksek sosyo-ekonomik sınıfa mensup kişilerden oluşmasıyla ilişkilendiriliyor. Prestijli meslek gruplarında yer alan bu kişiler, finansal imkanları sayesinde lüks araçlara erişim sağlayabiliyor. Araştırma, sosyal statü arayışı ile otomobil tercihleri arasındaki bağlantıyı da gözler önüne serdi.
SADAKATSİZ ERKEKLERİN TERCİH ETTİĞİ ARAÇLAR
Audi A4, ankette en çok tercih edilen araç olarak ilk sırada yer aldı. Bu Alman otomobil, zarif tasarımı ve güçlü duruşuyla evlilik dışı ilişki arayışında olan erkekler arasında en çok tercih edilen oldu.
İkinci sırada Mercedes-Benz A-Serisi bulunuyor. Şıklığı, gücü ve prestiji bir araya getiren bu araç, lüks segmentte öne çıkıyor. Ankete katılan erkeklerin ilgisini, aracın dikkat çekici tasarımı ve marka itibarı çekiyor.
Peugeot 3008, listede üçüncü sırada yer alarak Fransız zarafetini temsil ediyor. Modern tasarımı ve dinamik yapısıyla SUV kategorisinde dikkat çeken bu araç, performans ve estetiği bir arada sunarak birçok kişinin tercihi oluyor.
Dördüncü sırada BMW yer alırken, teknolojik yenilikleri ve çevreci performansıyla dikkat çeken Tesla Model 3 beşinci sırada bulunuyor. Tesla’nın fütüristik tasarımı ve çevre dostu imajı, özellikle farklılık arayan erkekler için cazip bir tercih olarak öne çıkıyor.