Şarj Kabloları Neden Siyah veya Beyaz Olur? Sandığımızdan Çok Farklıymış

Teknolojik ürün tasarımında estetik unsurlar büyük önem taşır. Siyah ve beyaz, evrensel olarak diğer renklerle uyum sağlayan nötr tonlardır. Laptoplar, telefonlar, masalar ve prizler gibi günlük yaşamımızdaki pek çok ürünle kolayca bütünleşir. Bu renk seçimi, şarj aletlerine minimalist bir görünüm kazandırırken aynı zamanda görsel karmaşayı önler.

Ayrıca siyah kablolar, kir ve lekeleri daha az belli ettiği için tercih edilir. Beyaz kablolar ise ferahlık hissi verse de bakım açısından daha zahmetlidir, çünkü çabuk kirlenir ve zamanla sararabilir.