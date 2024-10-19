Sararmış Yakaları Tek Seferde Süt Gibi Beyazlatıyor: 1 Çay Kaşığı Bile Fazla

Gömleklerinizi sararma izlerinden kurtarmak için pratik çözümler mevcut. İşte, gömlek yakalarını ilk günkü gibi beyazlatan etkili yöntemler:

KARBONATLA DOĞAL TEMİZLİK

Karbonat, leke çıkarma konusunda oldukça başarılı bir doğal üründür. Gömlek yakasındaki sararmaları gidermek için karbonatı suyla karıştırarak macun kıvamına getirin ve lekeye uygulayın. Karışımı lekenin üzerinde 30 dakika beklettikten sonra gömleği makinede normal şekilde yıkayabilirsiniz.

SİRKE VE TUZ KARIŞIMI

Beyaz sirke ve tuz karışımı, sararma lekelerini çıkarmada oldukça etkili bir yöntemdir. Bir bardak sirkeye birkaç kaşık tuz ekleyin, bu karışımı lekeli bölgelere uygulayın. Sirkenin asidik yapısı lekeyi çözerken, tuzun aşındırıcı etkisi kalıntıları yok eder. Gömleğinizi daha sonra normal yıkama programında yıkayın.

LİMON SUYU VE KARBONAT

Limon suyu ve karbonatla hazırlayacağınız karışım, sararmış gömlek yakalarını beyazlatmak için birebirdir. Yarım limonun suyunu sıkarak bir kaşık karbonatla karıştırın ve lekeye uygulayın. Ardından gömleği güneşte bekleterek limonun beyazlatıcı etkisini artırabilirsiniz. 20-30 dakika bekledikten sonra yıkayıp durulamak yeterli olacaktır.

BULAŞIK DETERJANI YÖNTEMİ

Bulaşık deterjanı, yağ bazlı lekeleri çözmede oldukça etkilidir ve gömlek yakasındaki inatçı sararma izlerini de giderir. Bulaşık deterjanı ve hidrojen peroksiti karıştırarak lekeye uygulayın. Bu karışım, eski ve zor çıkan lekelerde dahi başarılı sonuçlar verir.

ASPİRİNLE LEKE ÇIKARMA

Aspirin, içerdiği salisilik asit sayesinde leke çıkarmada etkili bir çözümdür. 2-3 aspirini ezip bir bardak ılık suyla karıştırarak elde ettiğiniz çözeltiyi lekenin üzerine sürün. Bir süre bekledikten sonra gömleğinizi yıkayın ve beyazladığını fark edeceksiniz.

Kaynak: Haber Merkezi