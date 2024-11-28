Sararan Yastıklar Anında Kar Beyazına Dönüyor: Sadece 1 Yemek Kaşığı Eklemek Yeterli

TEMİZLİK HAZIRLIĞI NASIL YAPILIR?

1. Yastıkları Hazırlayın

İlk adım olarak, yastıklarınızın makinede yıkanabilir olup olmadığını kontrol edin. Yastıkların üzerindeki etiketlerde, yıkama talimatları yer alır. Çoğu pamuklu ve sentetik yastık makinede yıkanabilirken, yün veya özel dolgu malzemeli yastıklar farklı temizlik yöntemleri gerektirebilir. Etiket bilgilerini gözden geçirin ve bu doğrultuda hareket edin.

2. Karışımı Hazırlayın

Bir büyük kovaya sıcak suyu dökün ve içine karbonat, beyaz sirke, çamaşır deterjanı ve oksijen bazlı ağartıcıyı ekleyin. Bu karışım, hem lekelerin çıkarılmasına yardımcı olacak hem de yastıkların daha beyaz ve taze görünmesini sağlayacaktır.

3. Yastıkları Yıkayın

Yastıkları karışıma batırın ve yaklaşık 15-30 dakika kadar bekletin. Bu süre zarfında karışım, kirleri ve lekeleri çözerek derinlemesine temizlik sağlar. Yastıklarınızın sararmış bölgelerine odaklanarak nazikçe ovalayabilirsiniz.

4. Makinede Yıkayın

Bekleme süresi bitiminde, yastıkları çamaşır makinenize yerleştirin. Sıcak suyla, yastıklarınızın üzerindeki kirleri ve kalan kalıntıları tamamen temizleyecek şekilde yıkayın.

5. Kurulama

Yastıklarınızın tamamen temiz ve dezenfekte olduğundan emin olduktan sonra, iyice durulayın ve makinenin sıkma programında kurutun. Mümkünse, yastıkları güneşte kurutmak, taze ve hijyenik bir sonuç elde etmenizi sağlar.