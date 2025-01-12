Sararan Perdeleri Pamuk Gibi Bembeyaz Yapıyor! Makineye Birkaç Damlası Bile Yetiyor

GÜNEŞ IŞIĞI İLE DOĞAL BEYAZLATMA

Yıkama sonrası perdelerinizi doğrudan güneş ışığında kurutmak, beyazlatıcı etkiyi artırır. Güneş ışığı, doğal bir beyazlatıcı işlevi görür ve perdelerinizin daha parlak görünmesini sağlar. Perdeleri asarken düzgün bir şekilde yerleştirmek, kırışıklık oluşumunu önler.

FARKLI KUMAŞ TÜRLERİ İÇİN ÖNERİLER

Tül perdeler: Daha hassas oldukları için düşük sıcaklıkta ve kısa programlarda yıkanmalıdır.

Kalın kumaş perdeler: Daha yoğun temizlik gerektiğinde beyaz sirke miktarı artırılabilir. Ancak her zaman yıkama talimatlarına uyulmalıdır.