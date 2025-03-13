Sararan Elyaf Yastıklar Nasıl Beyazlatılır? Bu Yöntemle Hem Topaklaşmıyor Hem Bembeyaz Oluyor

Elyaf yastıklar, hafif yapısı ve konforlu kullanımıyla sıkça tercih ediliyor. Ancak zamanla ter, toz ve bakterilerle dolarak hijyen açısından risk oluşturabiliyor. Bu nedenle düzenli temizlenmesi gerekiyor. Bu yöntemle yıkanan beyaz yastıklar hem bembeyaz olurken hem de topaklaşma yaşamıyor.

Çoğu elyaf yastık çamaşır makinesinde yıkanabilir. Ancak her model için üretici talimatlarını kontrol etmek önemlidir. "Makinede yıkanabilir" ibaresi varsa, uygun sıcaklıkta yıkayabilirsiniz.