Sararan Elyaf Yastıklar Nasıl Beyazlatılır? Bu Yöntemle Hem Topaklaşmıyor Hem Bembeyaz Oluyor
Kullanıma bağlı olarak zamanla sararan beyaz ve elyaf yastıklar, yıkandığı zaman topaklaşabiliyor ve rahatsız bir hale gelebiliyor. Ancak bu yöntemle yıkandığı zaman rengi bembeyaz olarak kalıyor ve asla topaklaşma olmuyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Elyaf yastıklar, hafif yapısı ve konforlu kullanımıyla sıkça tercih ediliyor. Ancak zamanla ter, toz ve bakterilerle dolarak hijyen açısından risk oluşturabiliyor. Bu nedenle düzenli temizlenmesi gerekiyor. Bu yöntemle yıkanan beyaz yastıklar hem bembeyaz olurken hem de topaklaşma yaşamıyor.
Çoğu elyaf yastık çamaşır makinesinde yıkanabilir. Ancak her model için üretici talimatlarını kontrol etmek önemlidir. "Makinede yıkanabilir" ibaresi varsa, uygun sıcaklıkta yıkayabilirsiniz.
ELYAF YASTIK KAÇ DERECEDE YIKANMALI?
Yastığın ömrünü uzatmak için 30-40 derece sıcaklık önerilir. Daha yüksek sıcaklıklar elyafın yapısını bozarak topaklanmaya neden olabilir. Hijyen açısından daha derin bir temizlik istiyorsanız, en fazla 60 derecede yıkayabilirsiniz.
HANGİ DEVİRDE YIKANMALI?
Maksimum 800 devir önerilir. Ancak elyafın zarar görmesini önlemek için 600 devir ideal bir seçenektir.
ELYAF YASTIK NASIL KURUTULMALI?
Yıkama sonrası güneşte doğal kurutma en sağlıklı yöntemdir. Yastığın formunu koruması için hafifçe çırparak eski haline dönmesini sağlayabilirsiniz.
ELYAF YASTIK YIKAMA İPUÇLARI
Makineye iki yastık koyarak denge sağlayın. Eğer tek yastık yıkıyorsanız, boşluğu havlu gibi yumuşak çamaşırlarla doldurun.
Hassas yıkama modunu tercih edin.
Az miktarda deterjan kullanın, fazla deterjan kalıntı bırakabilir.
Yumuşatıcı kullanmaktan kaçının, elyafın yapısını bozabilir.