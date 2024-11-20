Samsun'da Hasadı Başladı: Tam Sağlık Deposu, Cildi Bebek Gibi Yapıyor
Samsun’un Bafra Ovası'nda, soğuk hava koşullarından etkilenmeyen kırmızı lahananın hasadı başladı. Zengin vitamin ve antioksidan içeriğiyle dikkat çeken bu sebze, hem yerel pazarda hem de ihracatta önemli bir yer tutuyor. Tarlada kilogramı 25 TL’ye satılan kırmızı lahana, pazarlarda 40 TL’ye kadar alıcı buluyor.
Kaynak: AA
Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, kırmızı lahananın Bafra Ovası’nda 25 bin dekar alanda üretildiğini belirterek, bu yıl yaklaşık 130 bin ton rekolte beklendiğini ifade etti. Ancak ağustos ve eylül aylarında yaşanan aşırı yağışların, bazı tarım arazilerini olumsuz etkilediğini ve rekoltede düşüşe neden olduğunu dile getirdi.
Tosuner, kırmızı lahananın yüzde 90’ının Türkiye’nin 40 iline gönderildiğini, kalan kısmının ise Azerbaycan, Gürcistan ve Rusya’ya ihraç edildiğini açıkladı.
YEREL ÜRETİCİLERDEN AÇIKLAMALAR
Bafra’nın Üçpınar Mahallesi’nde üretim yapan Özgür Akşahin, 10 dönümlük arazisinde kırmızı lahana yetiştirdiğini belirterek, "Kasım ayı itibarıyla hasada başladık. Kötü hava koşulları bizi etkilemedi. Ürünlerimi kilogramını 20 TL’den komisyonculara sattım. Hasadını yaptığım kırmızı lahanalar Kayseri’ye gönderilecek" dedi.
KIRMIZI LAHANANIN SAĞLIK ÜZERİNE FAYDALARI
Kırmızı lahana, sağlık açısından pek çok fayda sunan bir sebze olarak biliniyor:
Zengin Antioksidan İçerik: Hücre hasarını önleyen ve serbest radikallere karşı koruma sağlayan antosiyaninler içerir. Bu özelliğiyle yaşlanmayı geciktirici ve kanser riskini azaltıcı etkiler sunabilir.
Vitamin ve Mineral Deposu: C vitamini, K vitamini, folik asit, potasyum ve demir gibi zengin içerikleriyle bağışıklığı güçlendirir ve kemik sağlığını destekler.
Sindirim Sistemi Desteği: Lif bakımından zengin yapısıyla bağırsak hareketlerini düzenler, sindirimi iyileştirir ve kabızlığı önler.
Kalp ve Cilt Sağlığı: Kalp hastalıklarını önlemeye yardımcı olan potasyum ve lif içerir. Ayrıca C vitamini sayesinde cildin yenilenmesini destekler ve yaşlanma belirtilerini geciktirir.
Kanserle Mücadele: Bazı araştırmalar, kırmızı lahananın mide, bağırsak ve akciğer kanseri gibi hastalıklara karşı koruma sağlayabileceğini ortaya koymaktadır.
KIRMIZI LAHANA, SAĞLIK VE EKONOMİNİN VAZGEÇİLMEZİ
Tarladan sofralara uzanan bu sağlık deposu, uygun fiyatıyla hem tüketicilerin bütçesine katkı sağlıyor hem de bölge ekonomisine önemli bir destek sunuyor. Kırmızı lahananın sağlık üzerindeki etkileri ve ekonomik değeri, bu sebzeyi mutfakların vazgeçilmezi haline getiriyor.